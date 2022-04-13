Lavazza решила приостановить деятельность в России

Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года

При дефолте в 1998 году у России не было валюты, страна не смогла расплатиться со своими внешними долгами, а в нынешней ситуации, несмотря на то, что золотовалютные резервы заморожены, валюта есть, но Западу важно, чтобы был объявлен дефолт, так как это якобы отразится на репутации Москвы, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов указал, что дефолт – это «неисполнение обязательств заемщика по своим обязательствам», однако Россия «добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату нашего долга», передает газета «Известия».

«Тем не менее сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. Это выражается в том, что были заблокированы наши валютные счета, не проводятся платежи, которые предназначались для расчета с держателями облигаций. Все это способствует тому, чтобы Россия не могла заплатить по своим долгам», – отметил глава Минфина.

При этом даже в таких условиях Россия заплатила держателям еврооблигаций – резидентам страны «причитающиеся им выплаты в рублях».

«Точно так же мы поступили и в отношении выплат по еврооблигациям перед иностранными инвесторами. Мы воспользовались указом президента и перевели рублевые средства на специально открытый счет в российском депозитарии в рублевом эквиваленте. Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций. Смогут ли они конвертировать рублевые средства в иностранную валюту? Смогут, но наша позиция – это может быть сделано после того, как будет обеспечена разморозка валютных счетов России», – пояснил Силуанов.

Он подчеркнул, что Россия «как надежный заемщик сделала все возможное, чтобы расплатиться по евробондам в тех валютах, в которых мы осуществляли заимствования, то есть в первую очередь в долларах». Однако «западные страны запретили использовать наши замороженные средства для оплаты обязательств перед внешними кредиторами, наказав тем самым своих собственных инвесторов».

Министр также пояснил, почему Западу важно, чтобы был объявлен дефолт: «Мы видим, какие действия сейчас предпринимаются в отношении России. Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт – это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это».

«Хотя странно говорить о нарушении контрактных обязательств при переводе валюты платежей за газ на рубли, когда все контрактные обязательства с их стороны нарушаются по другим нашим поставкам на экспорт – нефти, углю. Поставки прерываются, замораживаются золотовалютные резервы и валютные счета. Почему-то это у них считается нормальными действиями, а когда мы просим в условиях ненадежности иностранной валюты заплатить нам в рублях за газ, они объявляют это нарушением контрактных обязательств. Двойная мораль, двойные стандарты. Эта ситуация четко показывает настоящее лицо западной демократии и западных правовых систем», – указал Силуанов.

Таким образом, «в 1998 году дефолт по-настоящему отражал суть этого слова», страна не смогла оплатить внешние долги, «у нас не было валюты», а теперь «валюта, несмотря на то, что золотовалютные резервы заморожены, к нам приходит, платежи за энергоносители практически не изменились, объемы поставок энергоносителей несколько упали, но цены выросли».

Ранее он заявил, что правительство начнет обращаться в суды, если Запад объявит России дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Силуанов также заявлял, что нужно расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.

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