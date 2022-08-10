Посол назвал основной принцип развития дипотношений КНР и США

Принцип «одного Китая» является основой для дальнейшего развития дипломатических отношений между КНР и США, заявил в интервью посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«В трех китайско-американских совместных коммюнике четко зафиксировано признание принципа «одного Китая», которое является предпосылкой и основой для установления и развития дипломатических отношений между Китаем и США. Принцип «одного Китая» является центральным постулатом и политической основой китайско-американских отношений», – сказал он ТАСС.

Также посол добавил, что Соединенные Штаты должны практическими действиями подтвердить, что соблюдают принцип «одного Китая» и не поддерживают так называемую независимость Тайваня.

«Призываем американскую сторону к практическим действиям по неукоснительному соблюдению принципа «одного Китая» и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, а также по выполнению обязательств, которые взяло на себя американское руководство, обещая, что США не стремятся к новой холодной войне, изменению строя Китая и укреплению союзнических отношений против Китая, не поддерживают так называемую независимость Тайваня и не ищут конфликты с Китаем. США следует прекратить двигаться по ошибочному пути», – сказал он.

Чжан Ханьхуэй добавил, что «по основным вопросам, касающимся суверенитета и территориальной целостности, нет места для компромисса и уступок ни для одной страны. Китайское правительство и китайский народ никогда не будут смиряться с попытками создания напряженности, разжигания конфронтации и внесения раскола в регионе, никогда не отдадут ни дюйма территории собственной страны».

Он также отметил, что Вашингтон задался целью во что бы то ни стало разыграть «тайваньскую карту» для сдерживания Пекина, это опасный шаг американской стороны по искажению и выхолащиванию принципа «одного Китая».

Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».