В Турции заявили о подготовке в портах Украины к выходу новых судов с зерном

В Минобороны Турции заявили, что сейчас готовится к выходу в море три судна с зерном и продовольствием, говорится в сообщении министерства в «Твиттере».

«В настоящее время в трех портах Украины продолжается подготовка и планирование выхода в море новых судов с зерном и продовольствием», – говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

Отмечается, что Совместный координационный центр (СКЦ) в режиме онлайн отслеживает прохождение по маршруту сухогруза под флагом Сьерра-Леоне, на котором везут более 26 тыс. тонн кукурузы. Он вышел из порта Одессы 1 августа.

Сухогруз Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном с украинским продовольствием, который вышел в море после договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля. Сухогруз должен подойти к Стамбулу во вторник к 15.00, где его ждет досмотр.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.