Британия отсрочила полный запрет на страхование судов с российской нефтью

Эксперт: Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении

«Вся ситуация вокруг Канады, Siemens и турбины Газпрома ведет к скорой остановке газопровода «Северный поток – 1», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром заявил, что отправка турбины из Канады в Германию нарушает условия контракта.

«Для прокачки газа по «Северному потоку – 1» осталось только две турбины малой мощности, которые позволяют прокачивать в сумме только 33 млн кубометров в сутки, тогда как максимальная прокачка газопровода – около 200 млн кубометров в сутки. Совсем не факт, что Siemens успеет уладить все вопросы с Газпромом до того, как оставшиеся две турбины выработают свой ресурс и тоже будут остановлены», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам собеседника, Газпром, судя по всему, говорит о несоответствии контракту документов, в которых указано, что турбина была отправлена из Канады в Германию, поскольку ее должен был непосредственно получить Газпром. «В Москве обратились к Западу: а легален ли такой прием? В канадской генеральной лицензии об исключении из санкций разрешено чинить до 2024 года пять турбин – но не эту, первую. И у Газпрома возник вопрос к ее статусу, потому что получается, что она будет отправлена в Россию как контрабанда», – пояснил аналитик.

В целом же, указал он, вполне возможно, что таким способом Газпром хочет «проучить» Запад, который ведет политику двойных стандартов: нарушает свой же закон, когда выгодно, но в остальных случаях давит на Москву санкциями. «Компания хочет держать газовый рынок Европы в напряжении, потому что для нее это выгодно. После остановки турбины цена газа превысила 2000 долларов США за тысячу кубометров. Если зимой Россия продолжит поставлять газ через Украину или «Турецкий поток», то нынешние высокие цены будут отражаться в ценах отгрузки по контрактам Газпрома в зимний период. Поэтому, чем выше цена сейчас, тем дороже Газпром будет продавать газ потом – именно в отопительный сезон, когда европейцы точно не смогут отказаться от российских поставок», – пояснил Юшков.

Собеседник сказал: снижение поставок газа из России не позволяет европейцам подготовиться к отопительному сезону, накопить достаточное количество газа в подземных хранилищах. Поэтому зимой они будут вынуждены импортировать много газа и, соответственно, не смогут отказаться от услуг Газпрома. «В целом это демонстрация того, какой результат получил коллективный Запад за то, что в течение двух месяцев ввел такое количество санкций против России», – сказал он.

Впрочем, добавил специалист, совсем не факт, что ЕС теперь придется переходить к «Северному потоку – 2». «Европейцы настолько демонизировали это газопровод, что им сейчас крайне сложно запустить его. Шольц говорил, что запуск «Северного потока – 2» будет означать поднятие белого флага в противостоянии с Москвой. В целом, видимо, в Брюсселе полагают, что, если в Европе наступит крайний дефицит газа, когда население может оказаться без отопления, вот тогда они могут запустить «Северный поток – 2». Но Россия явно исходит из того, что это будет только начало переговоров, смысл которых будет заключаться в получении Москвой гарантий того, что после окончания отопительного сезона трубопровод не будет закрыт или остановлен навсегда», – подчеркнул Юшков.

В пятницу замглавы Газпрома Виталий Маркелов заявил, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. «В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – приводи ТАСС его слова.

Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.

«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют Газпром в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.

Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.

Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.

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