Хуснуллин отметил перестройку российских застройщиков на импортозамещение

Доля импорта в жилищном строительстве не велика и застройщики в большинстве своем уже перестроились на другие рынки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы что-то заместим, будем производить внутри страны, а в чем-то переориентируемся на азиатские рынки. Я хочу сказать, что замещение идет очень успешно, я разговариваю со многими застройщиками, в основном они уже перестроились. Да, есть задержки, удорожание по логистике, сбои по срокам, но базово в области строительства почти все уже перестроились», – передает ТАСС слова Хуснуллина в эфире каенала РБК.

По его словам, иностранные инвесторы, например из ОАЭ, сейчас из-за санкций очень осторожно относятся к возможности выхода на российский строительный рынок, но тем не менее не отказываются.

«У нас, к счастью, в дорожном строительстве доля российского – 95%, в жилье эконом-класса – 92%, в более дорогой недвижимости – где-то 80%, в промышленном строительстве у нас большая доля импорта, поэтому у нас еще есть задача импортозамещения», – отметил вице-премьер.

По его словам, спрос на покупку жилья в 2022 году будет на 10-20% ниже, чем в 2021 году.

«Сейчас я смотрю по этому году, думаю, что спрос будет на 10-20% ниже, чем в прошлом году, но он будет соответствовать нормальным рыночным реалиям», – сказал Хуснуллин.

При этом, по его словам, в 2021 году наблюдался повышенный спрос на жилье за счет низких ставок по депозитам и ипотеке, что стимулировало людей к покупке недвижимости.

Также вице-премьер отметил, что при падении спроса на жилье в стране правительство будет предлагать новые меры поддержки рынка или рассматривать продление программы льготной ипотеки на следующий год.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительная отрасль России абсолютно готова к импортозамещению, также правительство намерено сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой.