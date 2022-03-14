Хуснуллин заверил в готовности к импортозамещению строительной отрасли

Строительная отрасль России абсолютно готова к импортозамещению, также правительство намерено сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, строительство метро в крупных городах продолжится, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы абсолютно готовы к импортозамещению. В жилищном строительстве в среднем по стране доля (импорта) составляет до 10%, 8-10%, но практически все можно заменить», – цитирует РИА «Новости» Хуснуллина.

Также министр сообщил о начале сотрудничества с китайскими партнерами по импортозамещению строительных материалов.

В то же время Хуснуллин заявил, что правительство намерено сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, однако по некоторым из них ставки могут повысить.

«Мы существующую ипотеку поддержим. Нам, например, в этом году в порядка 200 миллиардов рублей может обойтись поддержка решений, принятых в предыдущие годы. То есть для заемщика ставка не меняется… Мы понимаем, что это допнагрузка, но пока планы льготную ипотеку сохранить. Какие-то, может, мы ставки повысим», – отметил министр.

В то же время он заверил, что крупные проекты по строительству метро Нижнем Новгороде, Челябинске, Казани будут продолжаться.

«Метро в Нижнем Новгороде – мы уже приступили к строительству, какие-то будут подвижки с заменой импортных составляющих в вагонах, но базово в метростроении в основном все российское. По Челябинску мы продолжаем работу, я с губернатором (Алексеем) Текслером буквально позавчера на эту тему общался. По Красноярску сейчас оцениваем ситуацию по метро. По Казани – метро продолжаем строить», – заявил Хуснуллин.

«Считаем, что с определенными сдвижками, с заменой импорта мы все-таки эти крупные проекты будем продолжать», – добавил он.

Вице-премьер добавил, что самые крупные проекты строительства метро – в Москве и Санкт-Петербурге – планируется продолжать.

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