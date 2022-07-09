Рогозин отказался говорить с главой НАСА

|
9 июля, суббота | Последнее обновление — 13:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25
Разделы
Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
Подробности...
Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
Подробности...
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
Подробности...
В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...
О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
Подробности...
Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Рогозин отказался говорить с главой НАСА
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока США не отменят санкции, в том числе те, которые относятся к обеспечению российского сегмента Международной космической станции.
«Странно, что НАСА вдруг взбрыкнуло и делает какое-то политическое заявление. Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции – российского сегмента», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
«Роскосмос принял ответные санкции, но если они будут себя так вести, мы еще добавим», – отметил Рогозин.
Ранее несколько американских СМИ сообщили, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) осудило Россию за использование МКС в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине. В заявлении не уточнялось, в связи с чем оно было распространено. СМИ связали это с тем, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР.
В свою очередь Рогозин заявил, что российская сторона будет делать на своем сегменте МКС все, что посчитает нужным и полезным. По его словам, именно США политизировали сотрудничество в космосе, введя санкции против предприятий госкорпорации и ряда руководителей отрасли.
Добавим, что накануне Рогозин в ответ на обвинения НАСА заявил, что США первыми попрали принцип «космос вне политики». Он также заявил о попытках американцев «задушить русский космос».
Эксперт объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20
|
|
«Многие мировые проблемы стали связывать с ситуацией на Украине и тем самым объяснять давление на Москву. Хотя на деле эти проблемы имеют более глубокие корни. Бойкот же просто не мог состояться», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о провалившейся попытке бойкотировать Россию на саммите министров стран G20.
«Ряд стран Запада надеялись, что «Двадцатка» безоговорочно поддержит решения G7 в отношении Москвы. G20 вроде как должна была проявить солидарность и присоединиться к санкционному давлению. Однако это оказалось невозможным», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«У них и не могло получиться задуманное. Дело в том, что остальные члены G20 поддерживают нашу страну, а это не было учтено лидерами G7. Более того, они исходят из того, что «Двадцатка» – не продолжение «Семерки». Это самостоятельная, более инклюзивная группа», – отметил собеседник.
Эксперт также поспорил со словами Марии Захаровой о том, что «ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня». «Я бы не был столь категоричен. Все эти вопросы на сегодняшний день остаются в повестке дня и G20, и западного общества, и СМИ. Другое дело, что рассматривают их исключительно через призму противостояния Запада и Москвы, но на деле все обстоит сложнее», – пояснил Кортунов
«Так, например, если взять продовольственную проблему, то она имеет множество измерений. И некоторые из них вообще никак не связаны с ситуацией на Украине. Этот вопрос имеет более глубокие корни. Но в силу специфики сложившейся ситуации существует тенденция все привязывать к специальной военной операции России на Украине. И от этого никуда не деться», – резюмировал Кортунов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала она в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35
На эстонскую авиабазу Эмари, расположенную под Таллином, прибыли истребители F-35 США, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
«Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также сейчас на авиабазе находятся французские Mirage-2000 и бельгийские F-16. Они расположены там в рамках миссии по охране воздушного пространства Прибалтики.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как прибалтийские страны и Польша, делающие воинственные антироссийские заявления, готовятся к войне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон: В США анализируют опыт спецоперации России на Украине
|
|
Западные военные извлекают пользу из российской спецоперации на Украине, заявил начальник штаба сухопутных войск (армии) США генерал Джеймс Макконвилл.
«Как я объяснял, у нас тут (в Европе) два корпуса, которые поддерживают [ВСУ] в [их] подготовке, в <...> извлечении уроков [из российской спецоперации]. Нам очень повезло, что к нам на конференцию прибыл заместитель командующего сухопутными войсками с Украины, чтобы предоставить нам некоторые глубокие понимания, которые имеются у них», – сказал он, передает ТАСС.
Пентагон проводит анализ боевого применения ВСУ поставляемых им западных вооружений. «Мы учимся на основании [опыта] применения ими некоторых систем», – отметил генерал.
По его словам, армия США считает главным приоритетом в разработке предназначенных для них перспективных вооружений средства огневого поражения большой дальности.
Ранее в Минобороны России заявили, что официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский назвал помощь США Украине недостаточной «для победы»
|
|
США помогают Украине, но этой помощи недостаточно для того, чтобы победить Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что США «много помогают», но Киев «хочет увеличения этой помощи». Украинские власти не ждут, что «люди из других стран» будут «биться за территорию» Украины, но «США являются мировой экономикой и могут помочь как оружием, так и финансами», сказал Зеленский.
По его словам, США «могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке». Он считает, что «некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать» Киев «из-за США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею», – заявил Зеленский, добавив, что «есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». Зеленский считает, что такой визит поможет Украине. Он заявил: «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии».
Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России». Кроме того, он сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [России Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», – передает ТАСС слова Лаврова по итогам участия в совещании глав МИД G20, комментируя информацию, что Блинкен будет избегать появления на групповых фотосессиях.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ рассказали о проблемах воевавших на Украине наемников из США
|
|
Американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину, пишут американские СМИ.
Издание Task and Purpose напомнило, что как минимум два случая смерти граждан США зарегистрированы во время спецоперации на Украине, также двое американцев были взяты в плен и содержатся в качестве военнопленных.
Выжившие добровольцы США, которые доберутся до дома целыми, могут и дальше сталкиваться с трудностями после возвращения. Первой причиной издание называет более интенсивные боевые действия, чем в Ираке или Афганистане. Добровольцы участвуют в боях чаще, чем когда-либо прежде, но при этом имеют меньше преимуществ, чем ранее могли предоставить американские военные.
Исследование 2021 года показало, что в четыре раза больше ветеранов после 11 сентября покончили жизнь самоубийством, чем погибли в бою. В отчете также было обнаружено, что количество самоубийств среди ветеранов превышает количество самоубийств среди не участвовавших в операции людей. Повышенный уровень самоубийств был связан с травмами, стрессом и выгоранием.
«Высокий темп и жестокость боевых действий на Украине могут привести к более серьезным проблемам с психологическим здоровьем, таким как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у возвращающихся добровольцев. Эти проблемы могут усугубляться другими уникальными аспектами этого конфликта», – пишет издание.
Также отмечается, что в Афганистане или Ираке наемники из США смогли психологически легко отличить себя от врага. На Украине американцы «воюют против европейцев», они не могут психологически дистанцироваться от противника (американцы не могут отличить себя от русских). Поэтому вероятность получения моральной травмы может быть выше, заключает издание.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Бундесвер выявлял на Украине самые опасные штаммы конго-крымской лихорадки
|
|
Ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Особое внимание уделялось исследованиям летальных случаев заражения Конго-крымской лихорадкой, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека, добавил генерал.
«Мы уже отмечали, что Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего – Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ», – сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.
По словам Кириллова, проводился масштабный скрининг восприимчивости местного населения к Конго-крымской лихорадке с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Спикер Госдумы напомнил США про Аляску
США должны всегда помнить, что России есть что еще возвращать, например, Аляску, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так он прокомментировал намерение других стран распоряжаться российскими ресурсами за границей, передает РИА «Новости».
Говоря о возможной денонсации договора с Норвегией, котороя претендует на участие в разработке месторождений нефти на Шпицбергене, Володин отметил, что порядочность – не слабость. «Нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории – Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», – сказал спикер Госдумы.
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Но позже грузы все-таки были пропущены.
Запуск американской ракеты-носителя Minotaur закончился взрывом
Тестовый запуск ракеты-носителя Minotaur, применяемой американским минобороны для выведения спутников на орбиту, завершился взрывом, сообщили в ВВС США.
«В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что расследованием причин займется специально созданная группа.
Ракета Minotaur применяется Пентагоном для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов.
По данным СМИ, неудавшееся испытание планировалось в поддержку разработки нового возвращаемого аппарата ВВС, который применялся бы для межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.
Ранее Пентагон сообщал, что новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Вашингтон обсуждает с ЕС установление предельной цены на российскую нефть
Американская администрация обсуждает с союзниками из Европы установление предельной цены на нефть из России, сообщило агентство Bloomberg.
«США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне 40–60 долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Сообщалось, страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Газета ВЗГЛЯД объясняла суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов, и рассказывала, почему осуществить это в реальности практически невозможно.
Москва назвала иностранных наемников ВСУ серьезнейшей проблемой в отношениях с Западом
|
|
Фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне Украины остается одной из самых серьезных проблем в отношениях России с США и другими странами Запада, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Я могу комментировать этот момент в конкретном плане, потому что обстоятельства их появления на Украине и вообще фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне ВСУ и националистических батальонов – это один из новых серьезнейших и проблемных моментов в наших отношениях с США и другими странами Запада», – передает ТАСС слова Рябкова на вопрос о диалоге Москвы и Вашингтона по американским наемникам на Украине.
По его словам, США обращались к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами, но продолжение тема не получила.
«Насколько я понимаю, продолжение тема не получила, был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», – сказал Рябков.
Он заявил также, что вопросом обмена заключенными между Россией и США, такими, как американская баскетболистка Бриттни Грайнер и других, надо заниматься в закрытом режиме.
«Что касается всяких схем обменов, то наша позиция прежняя: этим нужно заниматься в закрытом режиме по имеющимся каналам. Я не уверен, что какая-то дополнительная активность, особенно в публичной плоскости, поможет правильному сбалансированному компромиссу и нахождению основы для облегчения участи наших соотечественников: таких, как Виктор Бут, у которого проблемы со здоровьем, таких, как Селезнев, и многих других», – сказал Рябков.
По словам дипломата, следствие установит роль американских граждан, воевавших на стороне Украины и попавших в плен, в конфликте на Украине.
«Следствие, которое продолжается в отношении этих лиц, конкретику обстоятельств их появления в зоне боевых действий и той роли, которую они играли, определит», – сказал Рябков.
По его словам, Россия неоднократно предупреждала граждан «группы недружественных» России государств отказаться от авантюрных действий.
Ранее Рябков, комментируя письмо президента США Джо Байдена американке, заявил, что в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер может помочь не переписка, а серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы по профильным каналам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД подсказал Вашингтону правильные шаги в ситуации с Грайнер
|
|
В ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер может помочь не переписка, а серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы по профильным каналам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя письмо президента США Джо Байдена американке.
«Помочь может не переписка такого рода, а серьезное восприятие американской стороной тех сигналов, которые они получали из России, из Москвы, по профильным каналам», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, шумиха, создаваемая США в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, не помогает, а мешает.
«Шумиха и работа на публику при всей любви к этому жанру у современных политиков в данном конкретном случае только мешает. Это не просто отвлекает от дела, а создает помехи в прямом смысле слова. Поэтому здесь нужна тишина», – сказал Рябков.
В среду в Белом доме сообщили, что президент Байден вместе с вице-президентом Харрис переговорил сегодня с Шерелл Грайнер, супругой Бриттни Грайнер. Президент заверил Шерелл, что работает над скорейшим освобождением Бриттни. Он также написал письмо, которой отправил Бриттни Грайнер в этот же день. Байден также дал указание своей команде по национальной безопасности оставаться на постоянной связи с Шерелл и семьей Бриттни, а также с семьями остальных американцев, которых по его мнению незаконно удерживают за рубежом.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.
Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стихийный мемориал в память о погибшей в Донбассе девочке появился у посольства США
На площади ДНР в российской столице установили мемориал в память о погибшей в Донбассе при обстреле украинскими нацистами девочки.
На табличке памятного знака у американского посольства нанесена надпись «Донбасс! Мы с тобой», передает телеканал «Звезда».
Москвичи возложили к мемориалу цветы и игрушки в память о ребенке.
Напомним, 10-летняя девочка погибла 5 июля в результате обстрела украинских националистов Ворошиловского района Донецка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Отставной генерал НАТО назвал Крымский мост законной целью для Киева
|
|
Украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью», заявил бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав в интервью изданию Таймс.
«Есть много западных лидеров и бывших лидеров, как я, которые сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном или если продолжится российская морская блокада... Ведутся обсуждения о том, как Запад может отреагировать, если это произойдет. Несколько человек, с которыми я разговаривал, заявили, что «падение» (разрушение) Керченского моста станет огромным ударом по России. Керченский мост – законная цель», – заявил Бридлав британской газете Times.
Бридлав руководил Европейским командованием вооруженных сил США и был верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Главред «Национальной обороны», член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Крымский мост «прикрывают как дальнобойные зенитные системы С-400, так и зенитно-ракетные комплексы ближнего рубежа обороны «Тор-М2» со 100% вероятностью поражения целей в зоне своей ответственности».
Он подчеркивал, что в свете возможного поступления Киеву дальнобойных систем американского производства необходимо усилить противовоздушное прикрытие.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Украина хочет его разрушить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к войне
|
|
Военные приготовления и маневры войск НАТО на территории Польши свидетельствуют о подготовке альянса к войне на восточном фланге, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.
Глава разведки считает, что США и европейские страны последние месяцы начали активно отрабатывать механизмы создания армейских группировок «в кратчайшие сроки». Он обвинил руководство западных держав в намерении применить эти войска против России и Белоруссии «по необходимости», сообщает «Белта».
«По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», – сказал Косыгин.
Военный также назвал польское руководство «последователями Аллена Даллеса», которые «ищут способ свергнуть неугодный им белорусский режим». При этом он заверил, что Минск сможет дать адекватный ответ на «готовящиеся провокации».
Ранее президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|