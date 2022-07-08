Россия выразила готовность ветировать новые резолюции по Сирии в СБ ООН

США лгут, когда пытаются убедить мир, что Россия выступает против трансграничной помощи Сирии, но Москва готова вновь применить право вето в СБ ООН, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Полянский заявил, что позиция США «выглядит особенно лукаво, изощренно и цинично». Из заявлений американской стороны «может сложиться ощущение, что российский проект» резолюции «вообще не предусматривает продление трансграничного механизма».

«Однако все, что американский постпред перечислила в своем выступлении, в нашем проекте есть. Видим в ваших словах вопиющее проявление политического цинизма и попытку ввести в заблуждение мировое общественное мнение», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Полянский, альтернативой российскому проекту является «окончательное и бесповоротное закрытие трансграничного механизма». Он указал, что Россия не против, если «кто-то предложит проект» Москвы «во второй раз», Россия не станет «говорить, что это наша интеллектуальная собственность». «Если же нет, то эта страница перевернута», – сказал он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия применит право вето в случае внесения любого проекта, отличного от того, что она предложила в пятницу, Полянский ответил: «Очевидно». Москва не собирается обсуждать инициативу Бразилии и ОАЭ о продлении механизма трансграничной помощи. На предложение о поддержке технического продления механизма на шесть месяцев российский дипломат заявил, что срок в шесть месяцев – «это не техническое продление».

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что у Вашингтона и Москвы «не ведутся какие-либо дискуссии» на высшем уровне о продлении действия трансграничной доставки гумпомощи, США сейчас «не планируют их», передает РИА «Новости».

Сирийский постпред Бассам Саббаг заявил на заседании Совбеза, что Сирия полностью разделяет мотивы, по которым Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции Норвегии и Ирландии о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в САР.

Напомним, в пятницу СБ не принял два проекта резолюций о продлении действия механизма трансграничной помощи. Действие истекает 10 июля. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал, что работа КПП «Баб-эль-Хава» была бы продлена на полгода, а затем автоматически еще на полгода, «если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном». Россию такая позиция не устраивает. В ее проекте предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев, затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принять дополнительно соответствующую резолюцию СБ. Россия наложила вето на западный проект резолюции. Российский документ не набрал необходимых девяти голосов.