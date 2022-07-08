Эксперты: Политическим игрокам на выборах стоит учитывать «донбасский консенсус» в обществе

Конкуренция на выборах в сентябре может обновить и региональную, и федеральную повестки, так как в обществе продолжает действовать «донбасский консенсус», выразившийся в поддержке обществом действий властей на Донбассе, считают эксперты Независимого общественного мониторинга.

По их мнению, выборы 2022 покажут самый свежий срез реальной поддержки партий обществом, сообщается на сайте информационной системы.

Так, исполнительный директор Ассоциации НОМ, член Общественной палаты РФ Алена Булгакова считает, что предвыборная кампания и проявившаяся в ее рамках состязательность могут пойти на пользу и обновить не только региональную, но и федеральную повестку. «Выборы-2022 покажут самый свежий срез реальной поддержки политических сил обществом», – поделилась она.

Согласно данным социологических служб, тема специальной военной операции на Украине стала консенсусной для россиян. По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, в период проведения специальной военной операции ВЦИОМ зафиксировал рост уровня доверия к Президенту до 80%, что социологи называют «донбасским консенсусом».

Также эксперты отмечали, что единство в теме проведения СВО наблюдается и среди пяти парламентских партий. «В условиях феномена сплочения для оппозиционных политических партий и сил возникает вызов – поиск собственных тем и повестки», – подчеркнул директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Политический обозреватель «Говорит Москва» Александр Асафов, в свою очередь, предполагает, что у тех кандидатов, которые сосредоточат свое внимание на теме социальной поддержки россиян в период СВО, а также миссии России в спецоперации, будет явное электоральное преимущество перед конкурентами.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями думских фракций отметил, что для ведущих партий России превыше всего была и будет забота о благе страны и народа, о людях, которые делегировали, доверили свой голос, «наделили высоким статусом законодателя и ждут от депутатского корпуса честного, добросовестного служения, принятия действенных, справедливых, глубоко продуманных законодательных актов».

«Патриотический государственный подход в полной мере отражается в работе Государственной Думы, по сути, определяет всю законотворческую, политическую повестку. Так и должно быть в демократическом и подлинно независимом государстве. Именно люди и дадут свою объективную оценку каждой партии, в том числе и в сентябре, в ходе очередных выборов в региональные и муниципальные органы власти», – заключил он.