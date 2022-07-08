Телохранитель Ельцина указал на проблемы с охраной Абэ

Убийство премьер-министра Японии Синдзо Абэ стало возможным из-за недостаточно плотной охраны, заявил начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина и экс-депутат Александр Коржаков.

«Он же бывший премьер, поэтому такой плотной охраны, как у нынешнего нет», – сказал он «Газете.Ru».

При этом, добавил Коржаков, в некоторых других странах, например, в США, качество охраны бывших глав государств не снижается.

«Я был в Америке и много там общался по этому поводу – там бывших президентов охраняют почти так же, как нынешних. На это у них хватает и средств, и физических сил в каждом штате», – добавил Коржаков.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. Российский лидер назвал покойного выдающимся государственным деятелем, длительное время возглавлявшим правительство Японии и много сделавшим для развития добрососедских отношений между нашими странами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.

Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».