Лавров об отставке Джонсона: Ушел – и ушел

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Глава российской дипломатии сказал, что британский политик держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого.

«Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать», – приводит его слова РИА «Новости».

«Ушел – и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона», – отметил российский министр по итогам заседания глав МИД стран G20.

Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.

На ваш взгляд Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона? Улучшатся

Ухудшатся

Не изменятся



В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.

Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД