В Кремле допустили запрет на экспорт через Прибалтику в ответ на блокаду Калининграда

Запрет ввоза и вывоза товаров в Россию через Прибалтику в ответ на транспортную блокаду Калининградской области возможен, если не сработают другие методы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это точка зрения руководителя региона. Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям. Если иные методы окажутся безрезультатны, это вполне нормальная практика», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Литва отказалась от зеленых коридоров для транзита грузов в Калининград.

Ранее президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич выразил мнение, что если Литва согласится на строительство таких трасс – это будет признанием того, что вся предшествующая политика республики по отношению к России была неправильной. При этом он назвал условия, при которых строительство таких трасс будет возможным.

Напомним, губернатор Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.

По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.