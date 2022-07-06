Алиханов о блокаде Калининграда: Спокойный разговор уже не доходит

Ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника уже не доходит, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», – заявил Алиханов РИА «Новости».

Он добавил, что старается вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс». «Мне кажется, именно в этом ракурсе спокойно, доходчиво нужно все всем объяснить, что, собственно говоря, мы и делаем, и наши коллеги в МИД и в других органах власти тоже стараются делать. Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению», – уточнил губернатор.

Накануне Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов», «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».

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