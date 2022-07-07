Стали известны цели украинских боевиков в Херсоне

Украинские боевики намеревались совершить покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, сообщил один из задержанных подозреваемых.

«С начала специальной операции мы действовали под мирных жителей. Потом в апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсона и области», – заявил представившийся Алексеем Бандерой подозреваемый, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что является действующим сотрудником сил спецопераций Украины. Мужчина пояснил, что для покушения был куплен подержанный автомобиль, его планировалось заминировать и оставить по приказу «в нужное время в нужном месте».

Задержанный отметил, что покушение также планировалось и на замглавы Сальдо Кирилла Стремоусова.

Между тем источник в силовых структурах России уточнил, что силы спецоперации Украины направили в Херсон взрывные устройства и оружие.

«Для совершения террористических актов ССО по тайным каналам были направлены в Херсон взрывные устройства и другое вооружение. Для скрытого передвижения по городу и обхода блокпостов им были изготовлены фальшивые документы на другие установочные данные», – сказал он.

Ранее стало известно, что российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне. По данным источника, диверсионно-разведывательная группа боевиков координировалась штабом ССО в городе Бровары Киевской области, она должна была «докладывать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому».