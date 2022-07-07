В США рассказали, как Байден уничтожает страну

Бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, которого американский лидер пытается в этом обвинить, заявил в эфире Fox News политический обозреватель Такер Карлсон.

«В обозримом будущем нефть и газ – критически важные ресурсы для цивилизации, и это абсолютно никаким образом невозможно изменить. Это должно стать хорошей новостью для Америки, потому что тут, в Соединенных Штатах, у нас этого полным полно. Мы богаты, потому что мы богаты природными ресурсами. Но внезапно почему-то в США произошла нехватка продовольствия и энергоресурсов, и именно поэтому цены на них выросли. <...> Как такое могло произойти? Джо Байден предложил свое объяснение», – передает РИА «Новости» слова Карлсона.

Журналист напомнил, что президент США обвинил в росте цен Путина.

«Это просто стыд. Вообще просто поразительно, а в этой ситуации – и опасно. И никто не верит ни единому слову, потому что это явная ложь», – подчеркнул обозреватель.

Он привел данные исследования компании GasBuddy, согласно которым с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го – задолго до начала спецоперации России – топливо выросло в цене на 66 процентов. Причина, по мнению журналиста, кроется в отмене проектов нефтепроводов, отказе от лизинга территорий для добычи газа и возвращении Штатов в Парижское соглашение по климату, из которого вышел предыдущий президент Дональд Трамп. Все это делается в угоду зеленой энергетике, пояснил эксперт.

«Джо Байден начал кричать: «это цены Путина, Путин сделал это». Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это – даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена, кто хотел ветряных мельниц и солнечных электростанций – они не могли поверить, потому что это чушь», – отметил Карлсон.

Он напомнил, что еще 31 марта американский лидер распорядился в течение полугода ежедневно высвобождать нефть из стратегических резервов страны. По словам журналиста, это худшее, что Байден мог совершить в год, когда должны состояться выборы в палату представителей.

«Что мог сделать Байден – произвести больше нефти на нашей территории. Но это было бы слишком просто, слишком хорошо для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. Вместо этого он решил сделать что-то настолько безумное и опасное, о чем тот, кто целенаправленно хотел бы навредить США, мог вообще лишь только подумать», – посетовал обозреватель.

Ранее против переизбрания Байдена выступили более 70% американцев. Напомним, рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена на крайне низком уровне находится даже в родном штате президента и тех штатах, которые традиционно считались «демократическими».