На северо-востоке Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами

Названы условия строительства трасс с основной территории России в Калининград

«Если Литва согласится на строительство таких трасс – это будет признанием того, что вся предшествующая политика республики была неправильной», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич. Ранее губернатор Антон Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград.

«Я не думаю, что это реально возможно, но такая идея может стать предметом обсуждения. Для этого Западу придется пойти на признание нового статуса России как сверхдержавы, что повлечет за собой изменение политики стран НАТО в отношении Москвы. И в таком случае об этой идее можно будет говорить всерьез», – полагает политолог.

«Кроме того, если нынешняя Литва согласится на строительство таких трасс после того, что власти республики натворили в части транзита – это будет признанием Вильнюса в том, что вся его предшествующая политика в отношении России была неправильной», – отметил собеседник.

При этом, как считают эксперты, если к власти в Вильнюсе «вдруг придут прагматичные политики, которые заинтересованы во взаимовыгодных экономических проектах» – тогда шансы реализовать подобную идею вырастут. Но и приход к власти адекватных политиков возможен лишь в двух случаях: либо при геополитическом ослаблении ключевых стран НАТО, либо в условиях, когда финансовая поддержка Литвы из бюджета ЕС сократится до минимального уровня дотаций. В таком случае экономическое выживание республики станет возможным лишь благодаря тесной кооперации с Россией.

«Да, при согласии Литвы для Калининграда можно сделать много хорошего и полезного. Но вопрос в том, как получить это согласие в текущих условиях? Сейчас пассажирский ж/д транзит в Калининградскую область следует без остановок на территории Литвы. Миграционной проблемы для Литвы нет. Тем не менее даже этот пассажиропоток сейчас находится под угрозой, потому что ранее Литва поступила аналогичным образом в отношении грузопотока, хотя грузы следовали через ее территорию так же без остановок», – сказал газете ВЗГЛЯД калининградский политолог Александр Носович.

«Также я не очень понимаю, какой смысл строить автомобильную трассу, когда Литва может в любой момент ее перекрыть по каким-то своим внутренним причинам», – продолжил он. «Сейчас мы имеем дело с враждебным государством. Исходить нужно из этого. А инвестировать во враждебное государство, которое в любой момент может воспользоваться нашей стратегической зависимостью от него – это дело неблагодарное», – заключил собеседник.

Ранее губернатор Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.

«У нас ж/д очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. <...> Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», – передает РИА «Новости» его слова.

Алиханов уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей.

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?» – добавил он.

По словам Алиханова, технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.

Накануне Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.

По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

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