Усманов отозвал иск о разводе с Винер

Мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве прекратил производство по иску о расторжении брака между бизнесменом Алишером Усмановым и главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, представители предпринимателя заявили в суде отказ от требований.

«Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований», – огласил решение судья Борис Сафарин.

Первое слушание прошло месяц назад, Усманов и Винер в нем не участвовали, их интересы в суде представляют юристы, передает РИА «Новости».

Тогда делегаты предпринимателя заявили, что процесс необходимо провести в закрытом режиме, дабы обеспечить неприкосновенность личной жизни участников процесса. Прошение было поддержано стороной Винер, а затем и удовлетворено судом.

Обращение в суд при расторжении брака, если у супругов нет несовершеннолетних детей, не является обязательным, вопрос можно разрешить через ЗАГС. Подача иска в таких случаях может говорить о том, что один из супругов первоначально не дал согласия на развод.

Как правило, вопрос о разделе совместно нажитого имущества между супругами не поднимается в ходе непосредственной процедуры расторжения брака. Он решается либо между бывшими мужем и женой без участия суда, либо в ходе отдельного судопроизводства.

Усманов и Винер поженились в 1992 году. Согласно картотеке судебных дел, заявителем по этому гражданскому делу значился именно бизнесмен. Винер заявляла, что «если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев». Более развернуто о решении развестись стороны пока не высказывались.

Ранее суперъяхта и самолет Усманова попали под санкции США.