Дана оценка взаимодействию федерального центра и губернаторов новой волны

Развитие субъектов страны обеспечивает поддержка со стороны федерального центра – адресная, своевременная и отвечающая потребностям территорий. Представители федеральных властей посетили ряд регионов, которые возглавляют губернаторы новой волны, и оценили потенциал территорий.

Так, Владимирскую область, которую возглавляет врио губернатора Александр Авдеев, с рабочим визитом посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Итоги визита продемонстрировали внимательное отношение к региону федерального центра и нацеленность на поддержку территории», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Принято решение о выделении дополнительных 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство в области инфекционного госпиталя. Получила поддержку федерального центра идея о создании в регионе второй особой экономической зоны, основами которой выступят технопарк «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче, «Алмазная долина» в Карабаново и «ИТКОЛ» во Владимире. Кроме того, достигнута договоренность с биотехнопарком «Генериум» о создании в школах Петушинского района Владимирской области профильных классов. Там, начиная со школьной скамьи, будут готовить кадры для высокотехнологичного производства.

Кировскую область посетил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Врио губернатора Александр Соколов сообщил, что в ходе визита они с полпредом посетили новый корпус школы №74 в Радужном, Детскую областную клиническую больницу и завод «Лепсе».

Врио подчеркнул, что федеральный центр оказывает региону всестороннюю поддержку, направленную на развитие территории и, в частности, школ, больниц и заводов. По итогам визита в регион президента Российского футбольного союза Александра Дюкова принято решение о строительстве в Кировской области нового большого футбольного поля.

Рабочую встречу с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым провел врио губернатора Рязанской области Павел Малков. На повестке встречи – основные показатели работы рязанского АПК и направления для дальнейшего роста. Одной из тем для обсуждения выступило расширение участия региона в госпрограммах.

Так, в рамках федеральной программы по мелиорации в этом году Рязанская область получит более 170 млн рублей. Врио анонсировал, что эти средства будут направлены на компенсацию затрат по 65 проектам по вводу ранее заброшенных земель в сельхозоборот. Кроме этого, Малков сообщил, что на 2023 год в Минсельхозе России прошли отбор семь региональных проектов, нацеленных на повышение качества жизни на селе.

В Свердловскую область, которую возглавляет губернатор Евгений Куйвашев, с рабочим визитом приехал Мишустин. В ходе визита премьер-министр дал старт международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. На пленарном заседании Мишустин заявил о необходимости создать технологический суверенитет в России в сжатые сроки, а также перейти от догоняющей модели развития к опережающей. На выставке, которую премьер-министр назвал главным индустриальным событием России, в числе других представлены импортозамещающие разработки предприятий Свердловской области.

Куйвашев также сообщил, что Мишустин поддержал проект строительства мегатрассы Екатеринбург – Казань – Челябинск – Тюмень. Он добавил, что накануне визита в область Мишустин распорядился выделить на строительство мегатрассы дополнительные 28 млрд рублей.

Политический консультант Владимир Лубянко подчеркнул, что практика поддержки кандидатов перед выборами со стороны федеральной власти распространена и в России, но ее призвание – не трансляция рейтингов, а демонстрация слаженности работы региональных политиков с федеральным центром. «Чем больше министров, глав госкорпораций и других первых лиц приезжает в регион с чем-то позитивным – тем больший объем преференций для территории губернатор сможет получить в будущем. В такой поддержке много символических градаций – например, вице-премьер приехал к главе региона сам или вызвал его в Москву», – объяснил политический консультант.