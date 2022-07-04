Российские аналоги Coca-Cola и Fаntа поступили на прилавки

Произведенные в Подмосковье напитки со вкусами Coca-Cola, Fаntа и Sprite уже появились в торговых точках. Изготавливают их в Видном, на предприятии «Мегапак», под маркой Funky Monkey.

Напитки Funky Monkey заменили собой продукцию ушедших из России Coca-Cola и PepsiCo. Это важный для Московской области проект импортозамещения, а местные жители получили сотни новых рабочих мест, сообщает канал «360».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что компания «Мегапак» готова увеличить производство вдвое: в настоящее время там работают 400 человек, но компания готова создать новое производство и набрать еще 400 человек только для производства тех трех напитков, которые ушли с рынка.

Кроме того, компания производит «Газировку 2.0» – газировку нового поколения с дополнительной пользой.

«Мегапак» изготавливает всю свою продукцию из качественных и натуральных ингредиентов. В настоящее время это один из ведущих в России производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков.

«Практически все компоненты – а это упаковка, тара, этикетки – производят в Подмосковье. На новом предприятии будет 400 рабочих мест, но учитывая, что производство компонентов тоже базируется в Московской области, это будет уже тысяча рабочих мест», – объяснил Мурашов.

Мурашов подытожил, что это редкий случай, когда происходит резкий скачок в импортозамещении.

Ранее сообщалось, что две крупные сети быстрого питания в России – KFC и Burger King – перешли на напитки «Черноголовки», лимонады и воду.