Ребенок утонул в аквапарке в Астрахани

В аквапарке в Астрахани пятилетний мальчик погиб, прыгнув во взрослый бассейн, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

Пятилетний мальчик купался во взрослом бассейне. В аквапарке его сопровождала тетя. По данным СК, оставшийся без присмотра ребенок снова прыгнул в воду. На дне бассейна его заметили другие посетители аквапарка. Они начали оказывать первую помощь, однако спасти его уже не смогли, передает RT.

В СК возбудили уголовное дело в отношении председателя общественной организации, оказывающей услуги по обеспечению безопасности на водных объектах.

«Установлено, что услуги по организации безопасности на воде посетителей аквапарка оказываются силами привлеченных спасателей по договору, заключенному владельцем с общественной организацией в лице ее председателя. Подозреваемый в рамках договора не обеспечил оперативное реагирование на происшествия на воде и нарушил требования государственного стандарта, в соответствии с которым водный аттракцион должен находиться под постоянным наблюдением закрепленного за ним инструктора, пока он открыт для посетителей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, подозреваемым были предоставлены услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей аквапарка, в результате чего наступила смерть ребенка.

Ранее в аквапарке в Волжском Волгоградской области 13-летний мальчик погиб, скатившись с горки.