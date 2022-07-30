Хаматова назвала причину переезда в Латвию

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию артистку «вынудила» спецоперация на Украине.

«Это неизбежность», – заявила в интервью YouTube-каналу RusDelfi Хаматова, пишет «Газета.Ru».

Актриса отметила, что не станет жаловаться на условия, в которых она оказалась в Латвии и поблагодарила людей за то, что уже через четыре месяца после переезда у нее появились друзья и работа.

Чулпан Хаматова живет в Латвии несколько месяцев. Она трудится в рижском театре и занимается воспитанием детей,пишет «Комсомольская правда».

Актриса призналась, что не может позволить себе жить на широкую ногу, как это было на Родине. По ее словам, это не то, к чему она привыкла, «будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых».

«Российские карты были заблокированы, у меня началась паника», – добавила Хаматова.

Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.