NYT: Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию «спонсором терроризма»

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30 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором» Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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Газпром наказывает Латвию за обман

В Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище газа EPA/TASS
Латвия наконец добилась долгожданной цели – достижения полной независимости от российского газа. Удивительно здесь другое: декларируя принцип «ни цента России на финансирование войны», в реальности Латвия продолжала покупать российское топливо с помощью хитрых схем. Газпрому пришлось помочь Риге избавиться от этой странной позиции. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Киркоров выбирает Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Филиппа Киркоров пошёл навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звёзд»? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украинские хитрости перестают работать

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Крах американской мечты и полотенца

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 5 комментариев

15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    NYT: Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию «спонсором терроризма»

    30 июля 2022, 12:42

    Текст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется настоятельным призывам Конгресса признать Россию «государством-спонсором терроризма», сообщает газета New York Times.

    «В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию «государством-спонсором терроризма»... Но несмотря на эмоциональную привлекательность (этого термина), Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Отмечается, что данную инициативу единогласно поддерживают Сенат США и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

    Ранее США расширили санкционный список против России. Кроме того, в администрации США допустили объявление России «спонсором терроризма». В тот же день стало известно, что члены Палаты представителей Конгресса США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма».

    Напомним, Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.

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    Лавров заявил Блинкену о планах России выполнить все задачи спецоперации на Украине

    29 июля 2022, 20:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском ведомстве.

    «Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», – сказали в МИД, передает ТАСС.

    Ранее в американском ведомстве сообщили, что стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.

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    ЦБ начал моделировать сценарий отмены торгов долларом
    		   29 июля 2022, 18:52
    Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Банк России проводит с участниками рынка моделирование различных сценариев, сообщили в ЦБ в ответ на запрос о проработке механизма расчета курса доллара в случае отмены его торгов на бирже.

    «Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ЦБ обсуждает сценарий, при котором биржевого курса доллара больше не будет.

    Как пояснили ряд СМИ со ссылкой на экспертов, курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, однако сам алгоритм определения курса пока еще только разрабатывается.

    Ранее сообщалось, что рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

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    Роскосмос намерен вернуть «долг» российской экономике

    29 июля 2022, 19:44

    Текст: Валентина Григоренко

    Роскосмос решил перестроить работу так, чтобы производить спутники в другом количестве и качестве и вернуть «долг» российской экономике, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

    «Нам необходимо сегодня перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве и соответствующего качества», – цитирует его ТАСС.

    По словам Борисова, это потребует коренной перестройки технологических процессов, в том числе разработки, производства, испытаний и других. «К сожалению, всю эту работу мы должны будем проводить в условиях сложившихся ограничений, санкционного воздействия», – сказал он, отметив, что постоянно ссылаться на это нельзя, поскольку отечественная электронная промышленность начинает постепенно возрождаться.

    «Если сравнить сегодня состояние космических группировок основных игроков на этом рынке – американцев, европейцев и китайцев, то они уже давно нас в этом плане обогнали. Почему я и говорю, что мы задолжали российской экономике», – подчеркнул глава Роскосмоса.

    Ранее Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что важно обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами: навигация, связь, передача данных, метео-, геодезической информации.

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    В администрации США допустили объявление России «спонсором терроризма»
    		    29 июля 2022, 23:04
    Фото: Yuri Gripas/CNP/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация США рассматривает вариант включения России в американский список стран – спонсоров терроризма наряду с возможностью применения ряда других дополнительных санкций в отношении Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Сотрудница администрации Соединенных Штатов напомнила, что вопрос о внесении России в упомянутый перечень решается Госдепартаментом США. Именно американское внешнеполитическое ведомство формирует упомянутый список, передает ТАСС.

    «Это требует [вынесения соответствующего] определения Госдепартаментом, учитывающего конкретные критерии и принятое Конгрессом [США] законодательство. Мы рассматриваем это наряду со спектром других предложений, призванных навязать России дальнейшие издержки», – сказала официальный представитель американского президента. Под издержками в данном контексте в США принято понимать санкции и их последствия.

    Жан-Пьер не уточнила, какие именно еще ограничительные меры против России изучают США. Она также ушла от ответа на вопрос о том, поддерживает ли исполнительная ветвь власти США такие законотворческие инициативы на Капитолийском холме, которые фактически представляют собой попытку в обход американской администрации закрепить за Россией статус спонсора терроризма. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 27 июля, что американское правительство не усматривает большого практического эффекта от возможного включения России в вашингтонский список стран – спонсоров терроризма.

    Ранее в пятницу стало известно, что члены Палаты представителей Конгресса США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма».

    Напомним, в среду Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.

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    Лавров призвал Блинкена к «тихой дипломатии» при обсуждении обмена заключенными
    		    29 июля 2022, 21:15
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил ему в вопросе обмена заключенными вернуться в режим «тихой дипломатии» – без спекуляций и вбросов.

    «Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление из США о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.

    Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.

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    Глава Минторга США пообещала усиление влияния санкций на Россию
    		    30 июля 2022, 02:27
    Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо заявила, что введенные администрацией США ограничения с каждой неделей и месяцем якобы будут оказывать все более «разрушительное воздействие» на Россию.

    По словам Раймондо, у Соединенных Штатов «есть основания полагать, что с каждой неделей и месяцем [экспортный] контроль оказывает еще более разрушительное воздействие на способность России» продолжать военную спецоперацию на Украине. По версии министра, «продолжают сокращаться запасы, которые [Россия] создала в ходе подготовки» к спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Накануне США расширили санкционный список против России. Кроме того, в пятницу в администрации США допустили объявление России «спонсором терроризма». В тот же день стало известно, что члены Палаты представителей Конгресса США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма».

    Напомним, в среду Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.

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    Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными

    29 июля 2022, 20:29

    Текст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.

    «Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», – цитирует ТАСС Блинкена.

    По его словам, стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. По свидетельству Блинкена, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины.

    Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.

    «Я призвал министра иностранных дел Лаврова двигаться вперед с этим предложением. Не стану характеризовать его реакцию. И не могу предоставить вам оценку того, более или менее вероятным (теперь) является такое (обмен). Но было важно, чтобы он (Лавров) услышал (позицию и соображения Вашингтона) на этот счет непосредственно от меня», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что дата его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном согласовывается, но в пятницу такой контакт уже едва ли получится организовать.

    Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.

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    США расширили санкционный список против России

    29 июля 2022, 19:07

    Текст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты Америки расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, сообщили в американском Минфине.

    Согласно информации ведомства, под ограничительные меры США попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в санкционный список были добавлены ряд организаций, таких как «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство «Стоп-империализм».

    Ранее российское посольство в Соединенных Штатах призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций.

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    На Западе признали, что санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо
    		    30 июля 2022, 12:06
    Фото: Павел Быркин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.

    Как указывает автор статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, пишет РИА «Новости».

    «Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», – подчеркивается в материале издания.

    Также журналист отметил, что западные страны погрузились в рецессию.

    «Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее – намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», – заключил Дженкинс.

    Ранее Дженкинс писал о том, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира. По его мнению, Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии, по идеологическим соображениям.

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    СМИ: Экономическая война против России наносит ущерб самому Западу

    29 июля 2022, 16:50

    Текст: Александра Юдина

    Объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира, выразил мнение автор колонки в газете The Guardian Саймон Дженкинс.

    Журналист отметил, что применение санкционной политики в отношении Ирана, КНДР, Кубы и Мьянмы приводило к укреплению действующих там режимов, стабилизации внутриполитической обстановки и усилению местных элит, переходу этих стран на самообеспечение в ряде отраслей и дальнейшему ограничению свобод их жителей, передает ТАСС.

    Он также добавил, что те же процессы сейчас можно наблюдать и в России, где за последние месяцы рекордно укрепился рубль, а население не демонстрирует готовности менять власть. В то же время из-за экономического противостояния между Россией и Западом мировые цены на энергоносители продолжают расти, разгоняя инфляцию, и «миллионы людей по всему миру» сталкиваются с дефицитом газа, зерна и удобрений, подчеркивается в статье.

    Дженкинс назвал западную санкционную политику крайне плохо продуманной и контрпродуктивной, при этом отметил, что публичные фигуры и эксперты редко рискуют выступать против, чтобы их не причислили к «сторонникам (президента РФ Владимира) Путина» и «противникам Украины». Кроме того, он раскритиковал обоих кандидатов на пост премьер-министр Великобритании – главу МИД Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака – за то, что они соревнуются в воинственной риторике и обещают усилить санкции против России, не уточняя, чего намерены этим добиться.

    В статье писатель привел мнение американского историка экономики Николаса Малдера, который пишет, что 30 санкционных войн, которые велись в последние 50 лет, были либо контрпродуктивны, либо оказали минимальный эффект на страны, против которых вводились рестрикции.

    Так, Ричард Коннолли из Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны считает, что Россия «медленно приспосабливается к новым обстоятельствам», увеличивает торговый оборот с Китаем, Индией и Ираном, а последствия для ее экономики будут болезненны, но, вероятно, не столь разрушительны, как ожидали на Западе.

    Резюмируя, Дженкинс добавил, что по идеологическим соображениям Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии. При этом автор приходит к выводу, что открытое военное противостояние, возможно, было бы более эффективной стратегией.

    Тем временем французский президент Эммануэль Макрон, который начал турне по странам Африки вскоре после того, как на континент отправился глава МИД России Сергей Лавров, в среду обвинил Россию в том, что она «по сути, начала новый тип мировой гибридной войны».

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    Песков назвал «неверными в корне» слова Салливана о незаинтересованности России в переговорах

    29 июля 2022, 17:24

    Текст: Валентина Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что категорически не согласен с мнением советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который утверждает, что Москве якобы не интересны дипломатия и переговоры с Украиной.

    «Нет. Не согласен. Потому что они не верны в корне», – ответил Песков на вопрос, почему Кремль не может согласиться с такими оценками, передает ТАСС.

    В пятницу на странице телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) вышло интервью Салливана. Помощник президента США заявил, что президент России Владимир Путин мог бы в любой момент закончить боевые действия на Украине, но якобы не заинтересован в мирных переговорах. По словам Салливана, Путину «не интересна дипломатия», а «интересно только одно – стереть Украину с лица земли».

    Ранее Песков заявил, что российская сторона не фиксирует изменений в позициях Запада и его готовность к уступкам по украинскому кризису.

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    Борисов разъяснил сроки выхода России из проекта МКС

    29 июля 2022, 14:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, это займет время, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

    «Мы об этом пока не предупреждали, в этом нет пока никакой необходимости. Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24-го года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24-го года или в 25-м году – все это зависит, на самом деле, в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту», – передает РИА «Новости» слова Борисова в эфире канала «Россия 24».

    По его словам, международная политика не должна затрагивать совместные проекты России со своими партнерами на МКС.

    «Политические аспекты (в отношении МКС)... их нет, и, считаю, их не должно быть», – сказал Борисов.

    Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, все обязательства перед партнерами будут выполнены. 

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    Кремль не увидел готовности Запада к уступкам по украинскому кризису

    29 июля 2022, 13:49

    Текст: Антон Никитин

    Российская сторона не фиксирует изменений в позициях Запада и его готовность к уступкам по украинскому кризису, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На вопрос, фиксирует ли Москва изменения в позициях Запада по украинскому кризису и его готовность к уступкам, представитель Кремля ответил отрицательно. «Нет не видит», – приводит его слова ТАСС.

    Как ранее сообщали ряд СМИ, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные партнеры из-за приближающейся зимы стали предлагать Киеву начать мирные переговоры с Москвой.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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    В Китае объяснили, как Европа разделилась из-за России

    30 июля 2022, 12:25

    Текст: Александра Юдина

    Заявления о политической солидарности Европы по вопросу энергетического кризиса являются не более чем пустой болтовней, выразил мнение обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.

    «В ЕС 27 стран, и очевидно, они не представляют собой монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа, и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.

    При этом Ся Вэньсинь не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом.

    «ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму», – добавил он.

    По словам публициста, Вашингтон надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы. «Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу», – резюмировал обозреватель.

    В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.

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    В МИДе считают неизбежным сотрудничество России и Запада в будущем

    29 июля 2022, 20:37

    Текст: Вера Басилая

    Запад после завершения специальной военной операции должен будет жить и сотрудничать с Россией, условия для этого задаются сейчас, заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    «Поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, вы, по сути, сдвигаете необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на запад, уточняя, таким образом, цели и задачи нашей специальной военной операции. Задумайтесь над этим, как и над тем, что после ее окончания вам, так или иначе, все равно придется жить рядом с нами и сотрудничать. Условия для этого этапа вы сейчас во многом задаете сами», – цитирует ТАСС Полянского.

    Он также указал, что готовность Запада помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта, как украинским, так и российским народом.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не фиксирует изменений в позициях Запада и его готовность к уступкам по украинскому кризису.

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