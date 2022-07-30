NYT: Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию «спонсором терроризма»

СМИ: Экономическая война против России наносит ущерб самому Западу

Объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира, выразил мнение автор колонки в газете The Guardian Саймон Дженкинс.

Журналист отметил, что применение санкционной политики в отношении Ирана, КНДР, Кубы и Мьянмы приводило к укреплению действующих там режимов, стабилизации внутриполитической обстановки и усилению местных элит, переходу этих стран на самообеспечение в ряде отраслей и дальнейшему ограничению свобод их жителей, передает ТАСС.

Он также добавил, что те же процессы сейчас можно наблюдать и в России, где за последние месяцы рекордно укрепился рубль, а население не демонстрирует готовности менять власть. В то же время из-за экономического противостояния между Россией и Западом мировые цены на энергоносители продолжают расти, разгоняя инфляцию, и «миллионы людей по всему миру» сталкиваются с дефицитом газа, зерна и удобрений, подчеркивается в статье.

Дженкинс назвал западную санкционную политику крайне плохо продуманной и контрпродуктивной, при этом отметил, что публичные фигуры и эксперты редко рискуют выступать против, чтобы их не причислили к «сторонникам (президента РФ Владимира) Путина» и «противникам Украины». Кроме того, он раскритиковал обоих кандидатов на пост премьер-министр Великобритании – главу МИД Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака – за то, что они соревнуются в воинственной риторике и обещают усилить санкции против России, не уточняя, чего намерены этим добиться.

В статье писатель привел мнение американского историка экономики Николаса Малдера, который пишет, что 30 санкционных войн, которые велись в последние 50 лет, были либо контрпродуктивны, либо оказали минимальный эффект на страны, против которых вводились рестрикции.

Так, Ричард Коннолли из Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны считает, что Россия «медленно приспосабливается к новым обстоятельствам», увеличивает торговый оборот с Китаем, Индией и Ираном, а последствия для ее экономики будут болезненны, но, вероятно, не столь разрушительны, как ожидали на Западе.

Резюмируя, Дженкинс добавил, что по идеологическим соображениям Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии. При этом автор приходит к выводу, что открытое военное противостояние, возможно, было бы более эффективной стратегией.

Тем временем французский президент Эммануэль Макрон, который начал турне по странам Африки вскоре после того, как на континент отправился глава МИД России Сергей Лавров, в среду обвинил Россию в том, что она «по сути, начала новый тип мировой гибридной войны».

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