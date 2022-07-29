Осужденного за убийство российского бизнесмена застрелили в Сухуме

Рамин Хмаил, один из осужденных за убийство в 2012 году российского бизнесмена Сергея Клемантовича, убит в Сухуме, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Абхазии.

В 2016 году Хмаил был приговорен к 13 годам лишения свободы за соучастие в убийстве Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой, однако спустя некоторое время его освободили из-за тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, до выздоровления.

«Воуба Вадим Виталиевич, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью умышленного убийства Хмаил Рамина Нуриевича, на почве ранее сложившихся неприязненных взаимоотношений, вооруженные огнестрельным оружием, предположительно автоматом системы «Калашников», калибра 5,45 мм, произвели не менее 10 выстрелов в Хмаила, находящегося на переднем правом пассажирском сидении автомашины марки «Лексус GS250». Хмаил от полученных ранений скончался на месте», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Находившийся на водительском сиденье Даур Джумутия с ранениями доставлен в Республиканскую больницу. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию преступников.

В 2013 году сообщалось, что абхазского парламентария Нодика Квицинии, которого подозревали в убийстве в Сухуме бизнесмена Сергея Клемантовича и его знакомой Оксаны Скаредновой, на сессии парламента лишили депутатской неприкосновенности.

12 сентября 2012 года Клемантович вместе с молодой подругой бесследно исчез, а прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Через месяц их тела обнаружили в колодце одного из абхазских сел.

Ранее выдвигались предположения, что с убийством Клемантовича связано убийство первого секретаря посольства России в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева.