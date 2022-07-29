Сына экс-главы Приангарья Левченко приговорили к девяти годам тюрьмы

Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

«Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года 11 месяцев», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Приговоры вынесены и остальным фигурантам дела. Олег Хамуляк получил восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,3 млн рублей, Антон Рябикин – семь лет в колонии общего режима с аналогичным штрафом. Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев получили по четыре года лишения условно, с испытательным сроком четыре года и со штрафом в размере 900 тыс. рублей каждому.

По версии следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы Хамуляк и его зам Рябикин. С целью раздела товарного рынка Рябикин заключил в Москве с производителями лифтов «ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)», запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Договоры подписывали Чернышов и Коженов.

Благодаря этому фирма заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. Ей перечислили более 559,6 млн рублей, а производителям лифтов – более 435,2 млн. В итоге фигуранты, по версии обвинения, незаконно заработали почти миллиард рублей.

Еще 55,7 млн рублей обвиняемые, по мнению следствия, получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее.

Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Его отец Сергей Левченко – член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.

Андрей Левченко был задержан в сентябре 2020 года по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Тогда Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Левченко-младшего. Связанная с сыном экс-губернатора Приангарья компания должна вернуть в бюджет полмиллиарда рублей. В мае 2021 года Левченко добавили обвинение в ограничении конкуренции.