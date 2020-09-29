Суд арестовал сына экс-главы Иркутской области Левченко

Басманный суд Москвы заключил под стражу сына экс-губернатора Иркутской области и депутата местного заксобрания Андрея Левченко, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Суд, выслушав мнения сторон, «постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Левченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября», передает ТАСС.

Следователь сообщил в суде, что основной уликой против Андрея Левченко стала переписка: «Прошу суд обратить внимание на переписку Левченко посредством мобильного телефона со свидетелем Рябикиным, из которой можно сделать вывод о том, что фактически оперативное руководство ООО «Звезда» осуществлял именно Левченко».

Также стало известно, что фигурант дела Олег Хамуляк – директор ООО «Звезда» – «признал вину и согласился сотрудничать со следствием», а также дал показания на Левченко.

Кроме того, сообщается, что в 2019 году Андрея Левченко пытались привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, однако дело было прекращено в связи с возмещением им ущерба. Суд данный материал решил приобщить к делу.

Ранее Левченко было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Напомним, Левченко задержали по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, «в феврале 2019 года (...) было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере».

В рамках этого дела предъявлено обвинение» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность Левченко.

В СК пояснили, что Хамуляк совместно с соучастниками в 2017 году предоставил в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области «заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт».

После этого он совместно с Левченко заключил с иностранной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму порядка 167 млн рублей. После документ был предоставлен в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.

Бизнес-партнеры Левченко прокомментировали его задержание по делу ООО «Звезда». Предприниматели рассказали о задолженностях компании ЗАО «Стальконструкция», гендиректором которой является сын экс-губернатора.