Сына экс-губернатора Иркутской области обвинили в ограничении конкуренции

Арестованному за мошенничество Андрею Левченко, депутату Заксобрания Иркутской области и сыну экс-главы региона, добавлено обвинение в ограничении конкуренции, сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский. При этом СК «снизил размер ущерба» по делу о мошенничестве с 185 до 55 млн рублей. По мнению следствия, ООО «Звезда» сговорилось с другими компаниями о стоимости работ по ремонту лифтов в многоквартирных домах. В результате было нарушено антимонопольное законодательство, так как сговор «ограничил конкуренцию для других участников отбора – претендентов, например, из Белоруссии или Подмосковья», передает ТАСС. Андрей Левченко был задержан в сентябре 2020 года по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Тогда Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Левченко-младшего. Связанная с сыном экс-губернатора Приангарья компания должна вернуть в бюджет полмиллиарда рублей.

17 мая 2021, 05:56

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник заявила о якобы имевших место домогательствах продюсера и композитора Константина Меладзе. Об этом Найник рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ. В группу ее пригласил Валерий Меладзе, когда ей было 23 года. Они приехали в студию звукозаписи, где встретились с Константином Меладзе. «Он тогда рассказывал: Ани Лорак умоляет меня с ней поработать. Я запомнила это. И через несколько лет с ней это происходит», – приводит слова Найник Пятый канал. Она сказала, что впервые встревожилась из-за поведения Меладзе, когда тот ее не по-отечески приобнял при прощании, тогда девушка очень напряглась. Меладзе уехал, но у них началась переписка. Найник «поняла, что (Меладзе) со всеми девочками так переписывается». «Потом меня вызывает Костя на ковер – что-то ему не понравилось», – рассказала она, пояснив: «Приезжаю с гастролей, вся никакая. И он говорит: «Ну, что делать-то с тобой?». Он интеллигентно общается, какие-то темы такие скользкие он не затрагивает. «Что-то не очень у нас с тобой, танцуешь плохо». И как-то общаемся дальше, общение не клеится, ко мне претензий я не понимаю». «Я – как кролик на удава – смотрю, я так им восхищалась. И он берет и сажает меня на колени», – рассказала свою версию Найник, добавив, что Меладзе «начал хватать» ее «за нижнюю часть бедра». Найник заявила, что ее «скукожило, руки его ходили сильнее и сильнее». По словам артистки, она никогда не оказывалась в подобных ситуациях и не знала, как себя вести. В итоге она просто аккуратно отстранилась. Через полгода после этого она ушла из коллектива. По ее словам, Меладзе потом называл ее профнепригодной. Следом за ней из группы ушла и Алена Винницкая, которая, по мнению Найник, также смогла отказать продюсеру в интиме. Лавров: Чехия с позором расхлебывает историю со взрывами в Врбетице 17 мая 2021, 15:20

Чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице, расследование по этому делу вряд ли приведет к какому-то конкретному результату, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом. «Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы, путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он выразил мнение, что «надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему еще не закончено следствие, и судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом». Ранее чешские СМИ со ссылкой на следствие по взрывам военных складов во Врбетице сообщили, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик-младший якобы мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту. Тем временем министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. Между тем, президент страны Милош Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь 17 мая 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Председатель российского правительства Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи вместо Александра Бугаева выпускницу программы подготовки кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС Ксению Разуваеву. «Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи», – говорится в документе на сайте кабмина. В то же время премьер освободил от должности главы Росмолодежи Александра Бугаева, назначив его на пост первого заместителя министра просвещения. Ксения Разуваева занимается реализацией молодежной политики с 2013 года. Была руководителем ФГБУ «Роспатриотцентр», одной из ключевых задач которого является патриотическое воспитание и развитие волонтерского движения в России. В 2015 году по всей стране был создан Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по результатам работы корпуса создано Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». За годы работы в учреждении была выстроена инфраструктура волонтерства в России, созданы ключевые общественные институты (Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров), был реализован Год добровольчества в России в 2018 году. Также с 2016 года отвечает Разуваева за организацию проекта по вовлечению и поддержке молодых деятелей культуры и представителей креативных индустрий «Таврида» (Форум, Фестиваль «Таврида-АРТ», Университет креативных индустрий). При события российского фестиваля «Таврида.АРТ» 2020 года завоевали шесть наград – два золота, три серебра и одну бронзу – на Международном конкурсе в области событийной индустрии Global Eventex Awards. В 2017 году Разуваева была руководителем дирекции Всемирного фестиваля молодежи и студентов, участниками которого стали более 25 тыс. молодых людей из 180 стран мира. В 2018 году являлась руководителем организационного департамента в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина. В 2020 году в период пандемии Разуваева являлась координатором гражданского проекта «Мы вместе», объединившего более 9 тыс. компаний и 200 тыс. волонтеров по всей стране. Занималась созданием и организацией проекта «Большая Перемена», объединившего более 1 млн детей по всей стране. До перехода на позицию главы Росмолодежи возглавляла департамент молодежной политики и добровольческих инициатив управления президента России по общественным проектам. Является членом совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Является выпускником Программы подготовки кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Имеет государственные награды Почетную грамоту президента за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Орден Дружбы. Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдавии долгов за газ 17 мая 2021, 16:30

Газпром обратился в арбитражный суд при Торгово-промышленной палате с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в размере 370,5 млн долларов за поставленный в 2018 году газ, обращение было направлено в суд в феврале, говорится в ежеквартальном отчете компании. «В феврале 2021 года ПАО «Газпром» обратилось в МКАС при ТПП (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате) Российской Федерации с иском о взыскании с АО «Молдовагаз» (Республика Молдова) задолженности за природный газ, поставленный в 2018 году, в размере 370 518 092,46 доллара США. Дата судебного разбирательства не назначена», – цитирует документ «Прайм». Ранее Газпром сообщил, что международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 млн долларов задолженности за поставленный газ. В Екатеринбурге мужчина с ножом убил троих прохожих 17 мая 2021, 10:47

В результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. «Сегодня в следственный отдел по железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», – говорится в сообщении, передает ТАСС. По данным регионального МВД, нападавший уже задержан. По словам очевидцев, при задержании сотрудники полиции открыли огонь, сообщает Ura.ru. «Мужик набросился на людей, начал резать прохожих. Приехала полиция, были выстрелы. Минут через 15 все огородили, в сквере сейчас минимум три тела», – рассказала одна из очевидцев. Жительница соседнего дома Екатерина добавила, что сейчас сквер оцеплен, на месте работает несколько десятков силовиков. «Стоят машины (ППСП) с мигалками. В парк никого не пускают», – уточнила она. В то же время Telegram-канал «360» сообщает, что нападавший ранен и сейчас находится в больнице. Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран 17 мая 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы стали причиной включения их в список недружественных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга – наши в Чехии и в США, их соответственно в РФ. В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц – как граждан России, так и граждан третьих стран – до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США», – сказал он, передает ТАСС. 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения. В Грузии усилились столкновения между местными жителями и азербайджанцами 17 мая 2021, 11:21 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Усиленные наряды полиции мобилизованы в городе Дманиси в 100 с небольшим километрах от Тбилиси, где второй день продолжаются столкновения между местными грузинами и азербайджанцами, которые разгорелись из-за отказа продавщицы местного магазина отдать посетителям пиво бесплатно, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В понедельник группы грузин и азербайджанцев вооружились палками и битами и двинулись навстречу друг другу, спецназовцы разнимают участников потасовки. Продавщица Саида Исмаилова рассказала Общественному ТВ Грузии, что в воскресенье в магазин пришли несколько молодых мужчин и потребовали дать им пиво бесплатно, а после отказа начали угрожать ей. По ее словам, «позже у магазина собралось не менее 40 человек с битами, которые начали все рушить и громить». МВД активно ведет расследование инцидентов. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Созар Субари заявил, что «это не этнический конфликт, а бытовой». В данном регионе Грузии компактно проживают азербайджанцы. Вован и Лексус поговорили с руководством американского фонда о выборах в России 17 мая 2021, 12:15

Текст: Алина Назарова

Пранкеры Вован и Лексус от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии (NED, деятельность организации признана нежелательной на территории России). В NED оценили протесты в Белоруссии, рассказали «Тихановской» о «подготовке» к российским выборам и грантах «на критические» нужды. Российские пранкеры Лексус и Вован приняли участие в видеоконференции с руководством американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)» от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника. Со стороны NED беседовали президент фонда Карл Гершман, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг, старший директор по Европе Ася Иванчева, а также Нина Огнянова – старший специалист по программам NED в Европе, передает RT. В ходе разговора сами представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении и уделили много времени российскому направлению работы. В частности, они упомянули в разговоре структуры Алексея Навального. По словам Гершмана, теперь эти организации возглавляет не Навальный, а Алексей Волков. «У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну... Мы должны по сути ориентироваться на то, что исходит от кого-нибудь вроде Леонида Волкова, который возглавляет это движение… Так что мы намерены быть отзывчивыми насколько это возможно», – заявил руководитель NED. По его словам, российская оппозиция «нацелена на выборы в Госдуму в сентябре» и располагает при этом долгосрочной стратегией. Гершман согласился помочь «Тихановской» объединить усилия с российскими протеже NED. Также участники беседы со стороны NED говорили об их основных опасениях в ходе работы на российском направлении. Так, по словам Гершмана, в NED обеспокоены будущим присутствием российских военных в Белоруссии в ходе учений. По его словам, маневры запланированы на лето. Вместе с тем ближайшие анонсированные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2021» должны состояться в сентябре. В то же время вице-президент NED Барбара Хейг упомянула «отслеживание» передвижений российских войск. «Мне интересно, рассматриваете ли вы какие-либо аналогичные меры по отслеживанию государственных чиновников, их ресурсов и/или наблюдению за присутствием российских вооруженных сил в стране и тем, как оно может меняться со временем... и не следует ли нам поднять этот вопрос с некоторыми нашими коллегами, которые занимаются группой Вагнера, и с другими лицами, которые отслеживают действия как официальных, так и неофициальных российских сил», – сказала Хейг. Представители NED также затронули вопрос поддержки СМИ. По словам Хейг, фонд напрямую работает с рядом изданий и журналистов-расследователей. «Многие группы, которые исследуют данное направление… это в дополнение к группе Навального… это различные медиаресурсы, журналисты-расследователи, с которыми у нас налажены замечательные, прямые отношения», – сказала Хейг. Вместе с тем Гершман говорит, что «поддержка» NED не ограничивается прямой работой со СМИ и журналистами – фонд оказывает помощь большому количеству объединений в России. «У российской оппозиции есть своя очень ясная стратегия. Вероятно вы знаете об их стратегии умного голосования. Они очень успешны в привлечении средств в России. Мы поддерживаем группы по всей стране, которые участвуют в этом общем движении. И мы, разумеется, отзывчивы ко всем действующим там группам, которые нуждаются в помощи. У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну», – утверждает глава NED. В дальнейшем в беседу вступила сама «Тихановская», которая изобразила взволнованность и даже сымитировала слезы, когда говорила об отсутствии у «белорусской оппозиции» средств: «Просто нам нужно достать денег. Как бы нам это организовать?». Руководство NED дало понять «команде Тихановской», что вопрос финансирования можно решить. Однако пока речь идет только о «критических нуждах». После еще нескольких высказываний собеседников из NED «Тихановская» буквально стала просить у американского фонда деньги на дорогую одежду, а затем в эфире со стороны «Тихановской» прозвучала нарезка из фраз Лукашенко и слова «майора КГБ» о праве хранить молчание. После этого в NED завершили конференцию. В Чехии раскрыли новые подробности дела о взрывах складов во Вребтице 17 мая 2021, 14:25

Следствие по взрывам военных складов во Врбетице считает, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик-младший мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту, сообщило издание Respekt. Как сообщает издание, на данный момент это лишь одна из версий правоохранительных органов. По сведениям Respekt, благодаря данным мобильных операторов, полиция установила, что владелец Imex Group 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва, в течение около 40 минут находился поблизости от гостиницы «Коррадо». Там, по версии следствия, проживали подозреваемые, передает ТАСС. После этого Бернатик-младший выехал во Врбетице. На складах, сотрудникам которых на 15 октября 2014 года был предоставлен отгул, он пробыл примерно три часа. Следствие не исключает, что владелец фирмы мог провезти в своем автомобиле, который охрана складского комплекса не досматривала, предполагаемых агентов спецслужб. При этом, как отмечает Respekt, факт встречи с ними у гостиницы в Остраве установить не удалось. Версия находится в работе. Бернатик-младший, который, согласно журналу, проходит по делу о взрывах как один из подозреваемых, отказывается отвечать на вопросы журналистов. Его адвокат Радек Ондруш вначале заявлял, что подзащитный мог на краткое время припарковать автомобиль рядом с отелем, а затем стал категорически отрицать присутствие владельца Imex Group в данном месте и возможность его встречи с подозреваемыми. Чешские операторы мобильной связи, согласно действующему законодательству, обязаны в течение полугода хранить данные систем связи о действиях своих клиентов. После ЧП во Врбетице полиция приняла решение сохранить полученные от них данные, которые были сняты с систем мобильной связи в период инцидента. Благодаря этому удалось, в частности, установить точную схему передвижения подозреваемого. Ранее министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. О том, что Бенешова заявляла о нескольких версиях, говорил президент страны Милош Земан. Накануне Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. При этом он сослался на главу Минюста. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Умер воевавший в Донбассе рэпер Винт 17 мая 2021, 19:43

Российский рэпер Виктор Кисткин, известный как Винт, скончался на 44-м году жизни, он в качестве добровольца участвовал в противостоянии на востоке Украины на стороне республик Донбасса. Кисткин скончался 15 мая, официальная причина смерти музыканта не сообщается, но причиной смерти может быть сахарный диабет, пишет «Российская газета». Кисткин родился 21 марта 1978 года в Москве, выступать под псевдонимом Винт начал с 1995 года, тогда же он выпустил дебютный альбом. Участвовал в коллективах «Стальная Бритва», «Ю.Г.» («Южные головорезы»). С января 2015 года Кисткин добровольцем участвовал в конфликте на Украине, он выступал на стороне республик ДНР и ЛНР. В конце 2019 года межрегиональная общественная организация «Союз Добровольцев Донбасса» вручила музыканту почетный нагрудный знак «Доброволец Донбасса». Лавров: Нет повода для нагнетания эмоций в связи с ситуацией в Сюникской области 17 мая 2021, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Поводов для того, чтобы «нагнетать эмоции» из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, нет, Россия готова оказать содействие Еревану и Баку в демаркации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Ни одного выстрела не было произведено, никаких стычек там не происходило. Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас о содействии, наши военные такое содействие оказали, договоренность достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе», – передает его слова РИА «Новости». «Что касается ситуации на азербайджано-армянской границе, то азербайджанская сторона после того, как инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Никто никогда этим не занимался, и мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе, мы готовы оказывать им в этом содействие, предоставляя и картографический материал, и консультационные услуги», – добавил Лавров. Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области. Президент России Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщили в Кремле. «Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм 17 мая 2021, 07:24

Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове. По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине «Спутник V», которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тыс. инъекций – причем первую дозу препарата получили 21,8 тыс. человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино, передает РИА «Новости». Как сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый «излишек» из 10 тыс. доз «Спутника V», который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев. Чтобы получить либо «Спутник V», либо препарат от Pfizer иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро. Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы. Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки. В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет. А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения «Спутника V» властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат «паспорта вакцинации». Как сообщили на недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом. Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса. Напомним, 10 мая в РФПИ рассказали, что применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля. Минюст Чехии открестился от заявлений о нескольких версиях взрывов во Врбетице 17 мая 2021, 03:59

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. О том, что Бенешова заявляла о нескольких версиях, говорил президент страны Милош Земан. Бенешова заявила, что «не располагает информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС. Напомним, Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. При этом он сослался на главу минюста. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Главред «КП» прокомментировал отстранение Кашина от эфиров на радио 17 мая 2021, 13:30

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, комментируя отстранение Олега Кашина от эфиров радиостанции холдинга, заявил, что журналист «нуждается в хорошем надзоре», но не исключил, что Кашин вернется в эфир осенью. Сунгоркин в беседе с «Подъемом» отказался называть конкретные причины отстранения Кашина от эфиров. «Это интимное дело наших взаимоотношений. Кашин, проработавший на радио «Комсомольская правда» два года – это само по себе уже большое событие, достойное Книги рекордов Гиннесса», – заявил главред «Комсомольской правды». «Для меня проблема, что он человек очень эмоциональный, увлекающийся, говорит какие-то вещи, которые создают нам много проблем во взаимоотношениях с разными ветвями власти. Он радикальный человек, его прет, он обижает много кого, порой не замечая этого», – добавил Сунгоркин. По его словам, он предлагал Кашину делать программу в записи, но тот отказался. «Мы договорились, что будем обязательно привлекать его как эксперта, как комментатора, вполне возможно, что осенью вернем его», – добавил он. Олег Кашин вел программы на радио «Комсомольская правда» с 2019 года. Появились сведения о «близости» Гейтса и педофила-финансиста Эпштейна 17 мая 2021, 06:27

Ныне покойный банкир Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле несовершеннолетними, советовал основателю Microsoft Биллу Гейтсу развестись с женой, сообщают СМИ. Daily Beast со ссылкой на источники утверждает, что Гейтс посещал встречи у Эпштейна, желая «сбежать» от брака, который называл «токсичным». Гейтс и Эпштейн считали эту тему забавной, утверждает источник, посетивший несколько встреч. По его словам, для Гейтса это были «передышка от брака» и «способ сбегать от Мелинды». При этом, как утверждается, Гейтс и Эпштейн «были очень близки». По версии Daily Beast, встречи в 2011–2014 годах проходили десятки раз, в основном в доме банкира на Манхэттене. Гейтс призывал Эпштейна реабилитировать имидж в СМИ и обсуждал возможность участия банкира в своем благотворительном фонде, передает РИА «Новости». Представитель Гейтса заявил, что такое описание встреч искажает факты. Кроме того, представитель назвал «ложным» «любое утверждение о том, что Гейтс пренебрежительно отзывался о своем браке или Мелинде». Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов. Источники сообщили, что Мелинда Гейтс была обеспокоена контактами мужа с Эпштейном. Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере. Представитель Гейтса в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпштейном благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.