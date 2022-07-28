Петиция о наделении Зеленского титулом гетмана Украины не набрала и десятка голосов

Госдеп не увидел практической пользы от объявления России «спонсором терроризма»

Практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, «издержки, которые навязали России, совершенно соответствуют последствиям, наблюдавшимся бы в случае включения» России в указанный список. Он сообщил, что Госдеп «обязан следовать закону», поэтому власти США изучают, «соответствуют» ли критерии для объявления России «спонсором терроризма» тем критериям, что «закреплены в законе», передает ТАСС.

Как заявил Блинкен, на освобожденных от украинских сил территориях «Россия поставила руководителей, которые проведут подставные референдумы, чтобы создать миф о том, что люди на этих территориях хотят присоединиться к России». По его словам, Москва «использует эти фальшивые голосования для того, чтобы утверждать, что присоединение этих регионов является легитимным».

«Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает», – сказал он, добавив, что «присоединение силой территории суверенного и независимого государства является серьезным нарушением Устава ООН».

По мнению Блинкена, решение о проведении Россией специальной военной операции на Украине объясняется «убеждением президента Путина о том, что Украина не является независимым государством и принадлежит России». Как утверждает Блинкен, Путин «открыто сказал об этом президенту Бушу в 2008 году». «Я процитирую: «Украина не является настоящей страной», – заявил глава Госдепа.

При этом Блинкен утверждает, что Вашингтон готов поддержать «любые жизнеспособные дипломатические усилия» по Украине, но винит в их отсутствии Москву, которая, по мнению США, «не подавала никаких признаков того, что она готова к содержательному и конструктивному взаимодействию». «Когда и если придет время, мы задействуем всю силу американской дипломатии. Но пока что мы продолжим делать все возможное для того, чтобы упрочить позиции Украины на поле боя с тем, чтобы у нее была наиболее сильная из возможных позиция за столом переговоров», – сказал он.

Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп.

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