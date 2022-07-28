Россия призвала США обеспечить исключение поставок продовольствия из-под санкций

Российское посольство в Соединенных Штатах призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций.

«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», – опубликовано в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что Россия обеспокоена сложившейся на международных рынках агропродукции ситуацией и намерена «добросовестно исполнять все свои обязательства» по экспортным контрактам, связанным с поставками сельскохозяйственных товаров. По оценке дипломатического представительства, продовольственный кризис связан с «системными ошибками» в политике государств Запада.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.