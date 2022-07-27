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Свердловский избирком зарегистрировал Александра Демина кандидатом в губернаторы
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Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала депутата Государственной думы, главу комитета по малому и среднему предпринимательству Александра Демина в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Новые люди».
20 июля он подал в областной избирком документы для регистрации, все они признаны корректными. Демин получил удостоверение кандидата в губернаторы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Александр Демин поблагодарил членов областной избирательной комиссии за проделанную работу и рассказал о ближайших планах.
«Спасибо избиркому за конструктивную работу. Надеюсь, выборы пройдут открыто и честно. У жителей Свердловской области должна быть возможность выбрать губернатора, который будет защищать их интересы. Моя первоочередная цель – сделать регион флагманом свободного предпринимательства. Малый и средний бизнес – это сердце экономики и в первую очередь – рабочие места для людей. Это то, чем мы пользуемся каждый день: парикмахерские, кафе, спортзалы. Чем больше предпринимателей, тем выше качество услуг, товаров и ниже стоимость. Екатеринбург должен стать деловой столицей России», – уверен политик.
Ранее на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва в 2021 году Демин возглавил список «Новых людей» от Свердловской области: жители Екатеринбурга отдали тогда партии почти 11% голосов.
Кандидат от «Новых людей» планирует вывести регион на первое место по вовлечению граждан в малый и средний бизнес. Среди его программных тезисов также предложение о возможности обращения граждан в частные клиники по полису ОМС, что крайне актуально ввиду перегруженности бюджетных медучреждений. Еще одна из первоочередных задач – ввести федеральный оклад для учителей в размере 75 тыс. рублей. Свердловская область может стать пилотный регионом для реализации данных инициатив.
Решение России выйти из программы МКС застало США врасплох
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Соединенные Штаты считают достойными сожаления планы России по выходу из программы Международной космической станции (МКС) после 2024 года, это объявление стало неожиданностью, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы видели заявление России о планах выйти [из программы] Международной космической станции после 2024 года. Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции. На протяжении ряда лет между нашими космическими агентствами сохранялось ценное профессиональное взаимодействие, особенно [такое решение достойно сожаления] в свете обновленного соглашения о сотрудничестве в области полетов», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
«Как я понимаю, это публичное заявление стало неожиданностью для нас», – отметил Прайс, добавив, что не в курсе каких-либо переговоров между РФ и США по данному вопросу.
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты изучают варианты действий для минимизации последствий возможного выхода России из программы МКС.
«Мы видели их публичные комментарии. Но я могу сказать вам, что власти России официально не уведомляли Соединенные Штаты ни о каком намерении выйти из [программы] Международной космической станции», – заявил Кирби. «Мы, конечно же, изучаем варианты действий с целью смягчить потенциальные последствия для Международной космической станции после 2024 года, если Россия действительно выйдет [из программы]», – добавил он.
«Со своей стороны мы останемся привержены работе со всеми партнерами по МКС с целью обеспечения ее безопасной работы и, конечно же, безопасности астронавтов, находящихся на борту», – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Накануне гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Он заверил, что все обязательства перед партнерами будут выполнены.
В связи с этим американский предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, пожелал России «счастливого пути». В Кремле пояснили, что решение о выходе из программы Международной космической станции (МКС) было принято не сегодня.
В тот же день генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев назвал срок отправки первого экипажа на новую Российскую орбитальную служебной станцию (РОСС).
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции (МКС) из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС).
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В США предсказали цепную реакцию на Украине после дефолта «Нафтогаза»
Дефолт украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны, сообщила The Wall Street Journal.
Как уточняет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов. При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».
Американское издание уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
Ранее во вторник компания «Нафтогаз Украины» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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В Чехии начали снимать со зданий флаги Украины
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Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций, сообщил портал iDNES.
Причины, как отмечается в публикации, разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт, передает РИА «Новости».
«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», – приводит издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.
Вернется ли украинский флаг на ратушу, неизвестно. «Мы не планируем этого, но и не исключаем», – добавила Адольф.
Староста города Червены-Костелец Томаш Проуза в свою очередь подчеркнул, что вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь.
«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», – заявил он.
Убрали украинский флаг в конце школьного года и с ратуши в Колине. «Обратно возвращать флаг мы не планируем», – сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова. Из-за ремонта фасада исчез флаг и с ратуши в Ческе-Будеевице.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Напомним также, в прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсуждал в Киеве с главами МИД Австрии и Чехии усиление давления на Россию.
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Трамп: США может постичь судьба СССР
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Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри, выразил мнение 45-й президент США Дональд Трамп в ходе выступления с речью в Вашингтоне.
«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», – заявил 45-й президент США, комментируя продолжающиеся попытки сведения с ним политических счетов оппонентами в лице руководителей Демократической партии США. В качестве одной из таких угрожающих Соединенным Штатам в целом фигур республиканец Трамп назвал спикера Палаты представителей и сторонницу Демократической партии США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.
В связи с наличием внутренних угроз Соединенным Штатам бывший глава Белого дома пообещал продолжать заниматься политической деятельностью. «Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», – заявил Трамп.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества, которые якобы обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.
«Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам». А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире. Мы – нация, которая поглощена «новым зеленым курсом» радикальных левых кругов (масштабная экономическая и экологическая инициатива части Демократической партии США, названная по аналогии с «новым курсом» 32-го президента Франклина Делано Рузвельта). Но все знают, что «новый зеленый курс» приведет к уничтожению нашей страны. Мы – нация, оставившая Афганистан, мертвых солдат, американских граждан и лучшую в мире военную технику на 85 млрд долларов», – сказал Трамп.
Кроме того, он выступил с утверждением, что Соединенные Штаты при Байдене «позволили России» развязать конфликт на Украине, причем, по мнению 45-го президента США, ситуация «будет только ухудшаться». «Такого бы никогда не случилось, если бы я был вашим верховным главнокомандующим. И на очереди – Китай с Тайванем», – заявил Трамп.
Он также выразил мнение, что Вашингтон при Байдене дает Ирану возможность «создать колоссальный ядерный боезаряд», а Китаю – тратить «триллионы и триллионы долларов», полученных за счет нерыночных преимуществ в торговле с США, на формирование «вооруженных сил, подобных которым мир, возможно, никогда не видел». «Только два года назад мы держали Иран, Китай, Россию и Северную Корею под контролем. Они не собирались ничего против нас предпринимать, и все это знают, особенно данные лидеры», – выступил с утверждением 45-й президент США.
Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты «более не пользуются уважением», к их позиции «более не прислушиваются в мире». «Над нами многие смеются», – заявил Трамп.
Ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад».
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В России спрогнозировали последствия дефолта «Нафтогаза» для Украины
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«Нафтогаз» все свои трудности попытается списать на Россию. Это позволит им не возвращать долги, а любого, кто попросит об этом – клеймить агентом Кремля», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя дефолт украинской компании по еврооблигациям.
«Очевидно, что тут стоит вопрос разборок внутри украинских элит, поскольку там есть явная конкуренция между «Нафтогазом», который возглавляют люди Петра Порошенко, и администрацией Владимира Зеленского. «Нафтогаз» пытается показать, что он придерживается нормативов корпоративной отчетности, а правительство указывает на некомпетентность руководства компании», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
При этом нынешняя политическая ситуация играет на руку Украине. «Все трудности можно списать на Россию. Это позволит Киеву и «Нафтогазу» клеймить агентом Кремля каждого, кто заикнется про возврат долга, и при этом можно попросить еще денег в долг. На фоне этого и облигации нет смысла отдавать, ведь можно перевести все из экономической в этическую и политическую плоскость», – пояснил эксперт.
«В идеале сейчас должны быть распроданы активы «Нафтогаза», а его счета арестованы. Для этого кредитор, который является держателем облигаций, должен подать в суд. Но в современных политических реалиях этого не будет. А процедура банкротства подразумевает, что все долги будут списаны», – рассуждает Юшков.
«После этого «Нафтогаз» сможет вновь выйти на рынок заимствований и просить денег, угрожая тем, что в противном случае Украина замерзнет в зимнее время. Однако остается открытым вопрос, сколько газа потребуется стране. Обычно она потребляла около 30 млрд кубов, добывая около 20 млрд», – сказал эксперт.
«Теперь же Киев потерял контроль над большим количеством территорий, а промышленность пришлось остановить. Так что они могут выйти и на самообеспечение, которым будут хвалиться. Правда, не думаю, что такой расклад – повод для гордости», – подчеркнул Юшков.
Схожей точки зрения придерживается и политолог-экономист Иван Лизан. «Нафтогаз» продолжит свою работу, поскольку это монополист, который контролирует газотранспортную систему. Кроме того, через него выкачивалась прорва денег за счет фантастических цен на газ. Опять же, впереди отопительный сезон и там сейчас активно обсуждают, как закупать газ», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.
«Но даже в среднесрочной перспективе совершенно понятно, что Украина – абсолютный банкрот. Печатный станок работает, не останавливаясь. Только на начало июня было напечатано уже более 235 млрд гривен. При этом армия в месяц сжигает свой годовой бюджет, а платить зарплаты бюджетникам практически нечем», – рассуждает он.
Собеседник отмечает, что нынешний дефолт «Нафтогаза» может привести к цепной реакции по всей Украине. «Далее появится «Укравтодор» и другие госкорпорации, которые также не смогут погасить платежи по очередным евробондам. Другое дело, что они могли бы еще какое-то время проводить платежи, если бы Зеленский не был против оттока валюты из страны», – пояснил Лизан.
«В качестве еще одного сценария можно рассмотреть потенциальную передачу «Нафтогаза» через дефолт под внешнее управление. Но тогда не понятна логика и выгода такого решения. Одно дело – контролировать компанию в мирное время, и совершенно другое – в нынешних условиях. Третий вариант – принуждение держателей корпоративных займов к реструктуризации по ним. По госзаймам это уже проведено», – заключил Лизан.
Накануне украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. «Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.
Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)».
Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».
Во вторник вечером американская газета The Wall Street Journal сообщила, что дефолт «Нафтогаза» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны. Как пишет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов.
При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».
Газета уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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Лавров предупредил страны Африки о риске потерять резервы из-за США и ЕС
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США и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.
«Если США и Евросоюз по требованию штатов решили заморозить российские резервы – и сейчас они всерьез начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег, – кто знает, если они не будут раздражены кем-то еще завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое», – цитирует его ТАСС.
По словам Лаврова, в сложившихся условиях невозможно опираться на доллар, «как на инструмент, который поддерживает мировую экономику».
«Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен, а его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе», – отметил министр.
По его словам, в этом не трудно убедиться, если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была 20-30 лет назад.
«Разумеется, никто не станет развязывать войну из-за доллара, это было бы сумасшествием. Однако народы хотят иметь определенные гарантии относительно надежности в экономических и торговых отношениях с партнерами», – добавил Лавров.
В качестве инструментов, способных обеспечить такие гарантии, глава внешнеполитического ведомства назвал использование национальных валют, а также механизмов бартера и клиринга.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы.
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Эксперт назвал вероятные цели визита экс-канцлера Шредера в Москву
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Бывший канцлер Герхард Шредер может зондировать в Москве почву в попытке узнать, на какие уступки согласится пойти Россия по поводу поставок газа в ФРГ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД германист Виталий Волков. Ранее супруга Шредера сообщила, что ее муж прибыл в Москву на переговоры «по энергетике».
«Не думаю, что канцлер Олаф Шольц мог через своего предшественника передать какие-то предложения, поскольку отношения Шредера с однопартийцами сейчас очень сложные. В августе будет даже решаться вопрос об исключении из партии», – отмечает Виталий Волков, эксперт Центра исследований кризисных ситуаций, 20 лет проработавший в Германии.
По мнению Волкова, нынешнее поколение немецких политиков не в состоянии вести эффективный диалог с Кремлем: им не хватает опыта и умения. «После того как Шольц назвал «смехотворными» сообщения о геноциде в Донбассе, контакты стали невозможны», – подчеркнул эксперт. Он пояснил, что и Шольц, и лидер Франции Эммануэль Макрон фактически утратили возможность напрямую говорить с президентом Владимиром Путиным.
В этой ситуации частью немецкой элиты призываются такие фигуры, как Шредер, которые могут хотя бы прозондировать почву в Москве, полагает эксперт. «Этим кругам уже трудно отступить от выбранной ранее антироссийской линии. Им нужно понять, как маленькими шажками все же можно сделать это, не потеряв полностью лица перед американцами и перед другой частью немецкого истеблишмента, которая поджимает их – «зелеными» и христианскими демократами», – полагает собеседник.
Волков не исключает, что Шредер мог вести речь и о предложении Москвы запустить «Северный поток – 2», поскольку «Северному потоку – 1» грозит полная остановка. «Такие сигналы уже посылались. В Берлине есть политики, которые напрямую озвучивали это, в том числе глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Его за это подвергли остракизму, но вовсе не такому сильному, как можно было ожидать месяца два назад. В Германии признают, что просчитались с отказом от российских энергоносителей», – отметил эксперт. По его мнению, стороны также могли обсуждать вариант, при котором Россия сохраняет поставки по «Северному потоку – 1» в обмен на отказ Германии поставлять Украине вооружения.
Как стало известно во вторник, бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву. «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город», – сказал Шредер немецкому телеканалу N-tv. Правда, супруга бывшего политика Со Ен Ким-Шредер опровергла его слова про «отпуск», признавшись, что муж приехал провести переговоры по энергетике. По информации журнала Spiegel, в центре переговоров – поставки газа через «Северный поток – 1», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве».
В Кремле не исключили возможности контактов президента Путина и Шредера.
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«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям
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Украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.
Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)». Таким образом, как подчеркивает компания, «правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».
Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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В Японии назвали решающий момент для единства Европы
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Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», – приводит текст статьи РИА «Новости».
«Для Европы решающий момент настанет зимой. [В ближайшее время ] потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии», – пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
«Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран», – указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%. В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
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Газпром обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей на «Северном потоке»
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Компания Siemens Energy не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей на «Северном потоке», заявил заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24».
На отправной компрессорной станции «Северного потока» установлено шесть газоперекачивающих агрегатов компании Siemens по 52 МВт: 5 ГПА в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них. Остальные либо достигли межремонтного пробега – 25 тыс. часов, после чего нужен капремонт на заводе, либо неисправны – в данном случае необходимо сервисное обслуживание от Siemens, передает заявление Маркелова «Интерфакс».
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.
Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже».
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Власти Херсонской области рассказали о повреждениях Антоновского моста
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Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. «На данный момент мост закрыт для движения полностью», – заявил замглавы администрации.
Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.
Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
В среду утром стало известно, что ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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Глава РАН объяснил решение о выходе России из программы МКС
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Решение о выходе России из программы МКС после 2024 года обоснованно, поскольку большая часть рабочего времени космонавтов уходит на поддержание жизнедеятельности станции в ущерб научно-исследовательским программам, заявил президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев.
«Надо сказать, что как сам проект МКС, так и российский сегмент станции очень затратные. Сегодня состояние станции таково, что большая часть рабочего времени космонавтов на орбите уходит на поддержание жизнедеятельности МКС. Страдают научно-исследовательские программы. В этих условиях говорить об эффективности МКС, конечно, сложно, и это одна из существенных причин, по которым принималось такое решение», – приводит слова президента РАН ТАСС.
В то же время Сергеев отметил, что, «поскольку МКС – это совместное детище разных стран, у них появилась обеспокоенность после заявления, что мы уйдем». «Дальше, я уверен, Россия будет строить свою космическую станцию. Уже много раз обсуждалось, что она должна из себя представлять и на какой орбите находиться», – отметил президент РАН.
Он также сообщил, что Российская академия наук рассчитывает на продолжение совместной работы с Роскосмосом по развитию научных космических программ. «Мы пригласим к себе для рабочей встречи нового руководителя Роскосмоса [Юрия Борисова], рассчитываем на продолжение многостороннего и активного взаимодействия с госкорпорацией. Традиционно глава Роскосмоса присутствует в Совете по космосу РАН, и мы надеемся, что научный космос будет и дальше играть существенную роль в его деятельности», – сказал глава РАН.
Накануне гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Он заверил, что все обязательства перед партнерами будут выполнены.
В связи с этим американский предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, пожелал России «счастливого пути». В Госдепартаменте заявили, что решение России якобы стало для США неожиданностью. В Кремле пояснили, что решение о выходе из программы Международной космической станции (МКС) было принято не сегодня.
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта МКС из-за технического состояния станции, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Позже генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев назвал срок отправки первого экипажа на новую Российскую орбитальную служебной станцию (РОСС).
TikTok-блогер и крановщица погибла на рабочем месте в Тюмени
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В Тюмени при падении строительного крана погибла популярная TikTok-блогер, работавшая крановщиком, на ее блог было подписано более 40 тыс. человек.
«Во время работ опрокинулся козловой кран. В результате находившаяся в кабине женщина погибла. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – цитирует сообщение регионального СК 72.ru.
Отмечается, что причиной падения крана мог стать сильный ветер, который до этого повалил деревья в городе.
Женщина снимала ролики в TikTok под ником «ЭльВИРА», на ее блог подписаны порядка 40 тыс. человек. По данным Telegram-канала Shot, у погибшей осталось двое детей.
В ноябре 2021 года в Москве в результате столкновения BMW, Volvo и Mercedes погибли два человека. Выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.
Под последним роликом блогера осталось более 13 тыс. комментариев, он набрал один миллион просмотров.
ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Вооруженные формирования Украины предприняли попытку обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Антоновский мост цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Пока информационные помойки Зеленского празднуют уничтожение Антоновского моста, ВГА Херсонской области опровергают повреждение моста в результате обстрела – все ракеты были перехвачены», – написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Антоновский мост цел, несмотря на истерики в нацистских пабликах», – написал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО. Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
Антоновский мост – это единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум.
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Эксперт оценил попытки ВСУ разрушить Антоновский мост в Херсоне
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«ВСУ, очевидно, действительно хотят уничтожить Антоновский мост. Но сделать этого не получается за счет надежности советской постройки», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя очередные обстрелы со стороны Украины по ключевому объекту региона.
«Насколько мы видим, ВСУ удается повредить только дорожное покрытие Антоновского моста. И в ближайшие три дня наши инженерные войска будут его восстанавливать. В целом же после нескольких ударов ВСУ не удается обрушить даже один пролет сооружения», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Для того чтобы ликвидировать такой объект, надо понимать, с чем мы имеем дело. Если речь идет об опорном мосте, то необходимо нанести удар точно в опору. Только после этого может быть уничтожен пролет. Если же говорить о подвесной конструкции, то бить надо четко в связующие механизмы», – рассуждает собеседник.
Украинскому командованию «очень хочется разрушить Антоновский мост, но, как мы видим, даже после серии ударов сделать этого не удалось», говорит эксперт. «Обусловлено это в том числе надежностью конструкции советской постройки. В СССР мосты строили с запасом прочности, рассчитывая его на потенциальный военный конфликт. Это отличительная черта многих мостов. И удары по таким сооружениям не могут привести к мгновенному результату» – заметил он.
«К сожалению, и нашим войскам приходится сталкиваться с подобными трудностями. Так, мы уже пять или шесть раз наносили удары по мосту в Затоке Одесской области. Да, конструкция уже значительно повреждена, но до сих пор так и не разрушена», – заключил Рожин.
Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. «На данный момент мост закрыт для движения полностью», – заявил замглавы администрации.
Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.
Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
В среду утром стало известно, что ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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