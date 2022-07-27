Российские гимнасты заявили о нежелании менять спортивное гражданство

Спортсменам сборной России по спортивной гимнастике не поступало предложений о смене гражданства, россияне являются патриотами своей страны и не думают о возможности выступать под другим флагом на фоне отстранения от участия в международных соревнованиях, заявила старший тренер российской команды Валентина Родионенко.

«Не могу сказать, что есть явные какие-то приглашения [сменить гражданство], пока таких примеров мы не знаем. Потому что, несмотря на нынешнюю ситуацию и своего рода изоляцию сборной России, у нас очень хорошие контакты с федерациями большинства стран, которые что-то представляют из себя в спортивной гимнастике. Ребята тоже понимают, что нет смысла ехать в какую-то страну, где гимнастика не очень сильная. Спортсменам всегда легче добиваться высоких результатов там, где сильная команда. Мы абсолютно спокойны, потому что наши гимнасты очень преданы идеалам России, наша страна для них – это главное», – передает ТАСС слова Родионенко.

Специалист выразила опасение, что в будущем подобные приглашения могут начать поступать в адрес юных гимнастов. «Может быть, будут охотиться за молодыми, которые вот-вот на выходе, – подчеркнула Родионенко. – Речь идет о Даниеле Маринове. Парень очень способный, на него многие обращают внимание. Но у Маринова четкая позиция, он всегда говорит одно: «Я знаю, что такое Россия». Мы за Даниела спокойны».

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнивать смену спортивного гражданства к акту государственной измены. Он подчеркнул, что всего за последние 10 лет гражданство сменили 93 человека, которые включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды России.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя соответствующий законопроект, сказала газете ВЗГЛЯД, что в случае, когда российский спортсмен хочет сменить спортивное гражданство, следует сначала выяснить причину такого решения, прежде чем считать этот поступок госизменой.