Журова оценила идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

В случае, когда российский спортсмен хочет сменить спортивное гражданство, следует сначала выяснить причину такого решения, прежде чем считать этот поступок госизменой, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя соответствующий законопроект.

Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнивать смену спортивного гражданства к акту государственной измены. Он подчеркнул, что всего за последние 10 лет гражданство сменили 93 человека, которые включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал, что такая идея не найдет поддержки, передает «Коммерсант».

«Я бы не была такой кровожадной. Тут есть вопрос: вводить это только для тех, кто переметнулся сейчас, или вообще? Ведь есть люди, которые еще несколько раз это гражданство поменяли. Очень важно, как это происходит. Одно дело, когда спортсмен демонстративно отказывается, например, потому что не поддерживает спецоперацию России на Украине или говорит, что не любит свою страну, а другое дело, когда это сделано по каким-то личным причинам», – говорит Журова.

Она приводит в пример тяжелоатлета Тимура Таймазова, который стал олимпийским чемпионом за Узбекистан, но позже вернулся обратно в Россию. Такое решение – уехать и выступать за другую страну – было принято в связи с тем, что в борьбе, как и во многих других видах спорта, очень высокая конкуренция. Из-за этого довольно тяжело попасть на какие-либо большие соревнования. Более того, многие даже при смене спортивного гражданства считают спортсмена «своим» и страна им гордится.

«И это буквально касается нескольких видов спорта, где спортсмен хочет поменять гражданство не потому, что ему Россия не нравится, а потому, что в стране безумно высокая конкуренция, и они ни при каких практически обстоятельствах не могут попасть в сборную. И потом, если человек будет выступать за дружественные государства, например, за Белоруссию, это тоже будет относиться к измене?» – задается вопросом депутат.

По мнению собеседницы, данный законопроект нужен, однако необходимо сделать так, чтобы все было справедливо. То есть к вопросу следует относиться персонализировано, учитывая обстоятельства, чтобы он не распространялся на спортсменов, которые уехали из страны много лет назад по определенным причинам, например, вышли замуж или женились на иностранце, переехали в страну для продвижения или по семейным обстоятельствам.

Выяснять истинную причину смены спортивного гражданства вполне могут федерации, уверена эксперт. «Все федерации прекрасно знают причину. Это же они отпускают спортсменов. Да и федерация в принципе первая, кто может не отпустить, если только человек не сбежит потом, как хоккеисты в свое время убегали в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), потому что страна не разрешала. Но там-то профессиональная лига, а во многих видах спорта, когда спортсмены вот так будут убегать, им это ничего не даст: федерация не отпустит, и им негде будет выступать», – рассуждает Журова.

Для того чтобы сменить спортивное гражданство, спортсмену сначала необходимо получить разрешение федерации, затем пройти карантин (отказаться от выступлений на год–два), продолжает депутат. Смена гражданства тоже может длиться несколько лет.

В начале июля стало известно, что российская пятикратная чемпионка по марафону Сардана Трофимова получила гражданство Киргизии и рассказала о планах получить право выступать за сборную данной страны. Такой шаг девушка объяснила стремлением поучаствовать в соревнованиях во Франции.