Подозреваемого в убийстве девушки из ревности задержали в Новосибирске

В Новосибирске ранее судимого мужчину заподозрили в жестоком убийстве 17-летней девушки, следователи полагают, что он нанес не менее 15 ударов ножом из ревности, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли на улице Лесосечной в Советском районе города, момент убийства попал на камеру регистратора проезжавшего автомобиля, его опубликовали в соцсетях, передает РИА «Новости».

В ролике запечатлено, как мужчина с ножом догнал девушку, повалил на землю и нанес множество ударов ножом.

«Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года, в вечернее время, на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся», – пояснили в СК.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Подозреваемого задержали в Ленинском районе города, им оказался 27-летний ранее судимый мужчина.

В ГУ МВД по области уточнили, что личность подозреваемого удалось установить после опроса очевидцев. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.

«Около 09.00 (05.00 мск.) 27 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации. <...> подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания», – сказали в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что нападавший является гражданином другой страны.

«Таджик... У него временная регистрация в России до 2023 года», – сказал собеседник агентства.

Ранее в Татарстане 61-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве собственной супруги в администрации города Агрыз. Следователи полагают, что мужчина совершил такой поступок на почве ревности.