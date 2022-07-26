«Доктор Лиза» и «Отцы России» передали детские товары и медикаменты в Херсон

В центр гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне передали более 80 коробок с детскими товарами и медикаментами от фонда «Доктор Лиза» под руководством Натальи Авиловой и «Отцов России». Вместе с партийцами и общественниками гуманитарную помощь доставила заместитель секретаря Генсовета, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Спасибо всем, кто помогает. Порой это не организации, предприятия или движения, а обычные люди, которые приходят в общественную приемную «Единой России» и приносят эту помощь. Мы благодарим наших коллег из благотворительного фонда им. Елизаветы Глинки и организации «Отцы России». Наше главное общее желание – помочь, чтобы поскорее пришел мир. Игорь Кастюкевич и другие люди, которые находятся здесь с гуманитарной миссией. Несмотря на все сложности и риски, стараются помочь, услышать. Я рада, что нам удалось поучаствовать в этом», – приводятся слова Кузнецовой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В составе гуманитарного груза не только детские товары и лекарства, но и вода, а также русские народные сказки. Как рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич, книги команда добровольцев доставит в детские библиотеки Херсона. Также часть прибывшей помощи отправится в отдаленные населенные пункты Херсонской области.

«Буквально вчера мы работали по деревням в трех районах области. В Херсоне, помимо центра, пробуем выдавать помощь через квартальных, чтобы муниципальный механизм запустился. Также и в селах происходит процесс формирования так называемых общественных администраций. Местные жители сами собирают списки, передают их нам. И мы уже конкретно знаем, кому и что нужно», – сказал Кастюкевич.

Также сообщается, что волонтеры гуманитарного центра «Единая Россия», расположенного в Херсоне, приступили к доставке продуктовых наборов жителям малых сел и деревень области. В Каирке Скадовского района жители пришли получать гуманитарную помощь целыми семьями, с новорожденными детьми.

«Детские нам не выплачивают. Власти нет. Село совсем маленькое, 64 двора. Но здесь проживают одинокие бабушки, многодетные семьи, инвалиды. Помощь нам очень нужна. И не только продукты, но и лекарства. Очень хочется поскорее начать получать выплаты», – рассказали жители села Каирка.

Кастюкевич сказал жителям, что нужно сделать, чтобы наладить в селе нормальную жизнь. В ближайшее время жители составят списки нуждающихся в выплатах, пенсиях, лекарствах и иных видах помощи. Гуманитарная миссия заберет их, чтобы передать в администрацию Херсонской области и отработать каждое обращение с ответственными структурами. Такой же алгоритм работы будет и в селе Надеждовка Херсонского района.

В селе Семеновка Каховского района раздачу гуманитарной помощи организовали рядом с домом культуры. Людей также интересовал вопрос выплат детских пособий, пенсий и единовременной материальной помощи от Российской Федерации. В один из следующих приездов гуманитарный конвой привезет в населенные пункты лекарства. Всего в трех селах волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» раздали порядка 700 продуктовых наборов.