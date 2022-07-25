Глава МИД России впервые прибыл в Республику Конго

Сатановский нашел неожиданное объяснение попыткам дипломатов США сорвать фотосессии Лаврова

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал информацию российского МИД о том, что американские дипломаты предпринимают немалые усилия для того, чтобы сорвать фотосессии Сергея Лаврова с коллегами в ходе его африканского турне.

Эксперт назвал это «действительно забавным». «Хотя с другой стороны, если Россия, вопреки утверждениям Госдепартамента, не изолирована и добиться этого никакими способами, включая личные просьбы высокого американского начальства, до президента и госсекретаря включительно, по нефти, газу, удобрениям, зерну, вооружениям и всему прочему ассортименту товаров, которые наша страна продает на мировых рынках, не удается, остается пытаться создать иллюзию ее изоляции.

«Смотрите, люди добрые, фотографий Лаврова с другими главами МИДов-то нет! Не хотят, наверное, они с ним сниматься»... Как дети малые, ей Богу! Не Госдепартамент США, а младшая группа детского сада», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

При этом поездка министра, по словам Сатановского, «получается интересная». «Египет, Эфиопия, Уганда и ДРК – при всех проблемах стран африканского континента, которые ему присущи (и далеко не все из них – следствие колониального прошлого), государства более чем значимые. Так что отношения с ними России, вступившей в новый период своей истории, когда она может спокойно действовать в собственных интересах без оглядки на Запад, нарушивший все правила игры на международной арене, которые ранее сам же и установил, можно выстраивать по-новому, с учетом и далеко еще не забытых достижений советского периода нашей истории, когда присутствие Москвы в Африке и на Ближнем Востоке было куда более значимым, чем сегодня, и последней трети столетия, на протяжении которой тоже было немало толкового. Ну, поглядим, что будет...», – отметил президент Института Ближнего Востока.

«Впрочем, не исключено, что в данном случае мы предвзято оцениваем действия американской дипломатии и вся она пронизана исключительно заботой о процветании России, ее успехах во внешней политике, экономике и безопасности, а также искренним стремлением эти успехи обеспечить, снизив до минимума любые риски в непредвиденных ситуациях, с которыми руководство нашей страны может столкнуться в своей ежедневной работе», – сыронизировал Сатановский.

«К примеру, эпидемиологическая ситуация сейчас в мире какая? Правильно, паршивая ситуация. Можно даже сказать, угрожающая. Оспа какая-то обезьянья пошла, коронавирус никуда не делся – один штамм за другим выявляется. Не дельта, так омикрон, не омикрон, так еще какая-нибудь гадость. Зачем Лаврову рисковать? Нет фотосессий, нет и угрозы подхватить инфекцию, все просто. Господи, какие же все-таки американские дипломаты заботливые люди! Просто зайки-пушистики...» – заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как пояснила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».

«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – добавила она.

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