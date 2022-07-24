В Киеве назвали необходимый срок для вывоза зерна

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко считает, что для вывоза украинского зерна в рамках «продуктовой сделки» потребуется около 8-9 месяцев.

По словам Устиненко, на данный момент на Украине находится 20 млн тонн зерна на экспорт и еще 40 млн тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

«Если бы сейчас порты были разблокированы... то 60 млн тонн зерна мы с вами перевезли в течении 8-9 месяцев», – сказал Устиненко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, если морские порты так и не заработают, на вывоз этого количества зерна потребуется до двух лет.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.