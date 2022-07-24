Американские СМИ отказали США в роскоши содержать НАТО

Североатлантический альянс представляет из себя дорогой и старомодный союз, не способный реагировать на современные вызовы, считает обозреватель американского журнала Foreign Policy Джастин Логан.

По его мнению, блок, целью создания которого было противостояние СССР во время холодный войны, изжил себя.

«НАТО не занимается реагированием на пандемию или борьбой с пиратством. У нее нет ни способностей, ни авторитета, ни пригодности для этих целей. По этим причинам сторонникам альянса, вероятно, следует подумать о плане «Б», а не рекламировать блок как панацею от всех проблем», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

Более того, как отметили в издании, альянс больше не по карману Вашингтону.

«Ограниченность ресурсов начинает кусаться. Оборонный бюджет, уже раздутый до 847 млрд долларов, в ближайшее время не увеличится до 1 трлн долларов и выше. Попытки Штатов играть ведущую роль на европейской сцене безопасности – это предмет роскоши, который Вашингтону больше не по карману», – подытожили в журнале.

Ранее эксперты Fox News заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не отвечает национальным интересам США, а приведет лишь к необходимости новых компромиссов, финансовых затрат и увеличению вероятности конфронтации с ядерным противником.