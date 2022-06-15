Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сочли противоречащим интересам США

Несмотря на риторику ярых адептов НАТО, вступление Финляндии и Швеции в альянс не отвечает национальным интересам США, утверждают эксперты Fox News. По их оценке, новые гарантии безопасности, предоставляемые Америкой, приведут лишь к необходимости новых компромиссов, финансовых затрат и увеличению вероятности конфронтации с ядерным противником.

Как считают президент Центра обновления Америки, директор Административно-бюджетного управления в администрации Трампа Расс Воут и вице-президент по внешней политике организации Stand Together, ветеран морской пехоты и войны в Ираке Дэн Колдуэлл, американская политическая элита, с большим воодушевлением встретившая планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО, оказывает американскому народу медвежью услугу, штампуя расширение обязательств Америки в области безопасности в формате НАТО в период экономических потрясений внутри страны и проблем с безопасностью в других частях мира, передает RT содержание статьи, опубликованной на сайте Fox News.

Воут и Колдуэлл подчеркивают, что брать на себя обязательство в формате НАТО защищать два богатых европейских государства, чей нейтралитет обеспечивал им безопасность и процветание на протяжении более 70 лет, не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Более того, новые гарантии безопасности приведут лишь к необходимости новых компромиссов, потреблению большего количества ресурсов и увеличению вероятности конфронтации с ядерным противником, говорится в статье.

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По оценке авторов материала, прием обеих стран в НАТО может привести к первоначальным расходам в размере более 8 млрд долларов, а также к дополнительным ежегодным расходам в размере 1,5 млрд долларов. И хотя американские военные сегодня заявляют, что членство обеих стран в альянсе не приведет к постоянному размещению войск на их территории, они признают, что больше американских войск, вероятно, будет чаще перемещаться как в Финляндию, так и в Швецию. Это создаст дополнительную нагрузку на Вооруженные силы США, которые уже и так выбиваются из сил, пытаясь поддерживать развертывание в поддержку десятков начатых операций, подчеркивают авторы публикации.

Воут и Колдуэлл раскритиковали довод о том, что прием Швеции и Финляндии якобы выгоден НАТО, так как эти страны обладают боеспособными вооруженными силами, которые усилят альянс. В действительности же, пишут авторы материала, обе страны имеют относительно небольшие профессиональные вооруженные силы численностью около 20 тыс. человек. Стокгольм и Хельсинки полагаются на большие резервные формирования во время войны, но им не хватает возможностей для проецирования военной силы на большие расстояния. Кроме того, ни одна из стран в настоящее время не достигает целевого показателя расходов на оборону в размере 2% от ВВП, который был согласован членами НАТО.

«Как и в других частях Европы, гарантии безопасности, предоставляемые Соединенными Штатами, могут лишь поощрять «безбилетников» и лишать их мотивации к увеличению оборонных расходов в пользу умножения трат на политически популярные социальные программы», – пишут авторы статьи.

Однако наибольшая опасность заключается в том, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО повысит риск ядерной конфронтации с Россией, предупреждают американские эксперты. Членство двух этих стран в НАТО включает «растягивание» над ними зонтика американского ядерного сдерживания, что повышает риск того, что любой пограничный спор может перерасти в обмен ядерными ударами, отмечают они.

Как заключают авторы статьи, после десятилетий внешнеполитических неудач, которые дорого обошлись Соединенным Штатам, выборные должностные лица в США обязаны американскому народу чем-то гораздо большим, чем принятие новых дорогостоящих обязательств в области безопасности, которые не связаны напрямую с американской безопасностью и экономическим процветанием.

«В нынешние времена рекордной инфляции и государственного долга в размере 30,5 трлн долларов трудно оправдать затрату еще большего количества долларов американских налогов и выделение большего количества американских войск для защиты двух богатых европейских социал-демократий», – считают авторы Fox News.

Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте».

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