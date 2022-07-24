Пушков рассказал о мифах вокруг украинского зерна

Вокруг экспорта украинской пшеницы на Западе создан миф, намеренно раздутый и скрывающий истинное положение дел, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Украина экспортировала даже в лучшие годы в два, а то в два с половиной раза меньше зерновых, чем Россия. Нынешние планы украинского экспорта в размере 5 млн тонн в год – незначительная цифра. А изображение Украины чуть ли не главной житницей планеты в западных СМИ – откровенная пропаганда», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия, а не Украина имеет ключевое значение для мировых рынков продовольствия. «В 2021 году Россия заняла первое место среди крупнейших мировых экспортеров зерна – 30 млн тонн. Украина с 14 млн тонн была лишь пятой, сильно уступив США, Канаде и Франции. Если взять производство только пшеницы, то Россия с 85 млн тонн занимает третье место в мире после Китая и Индии, а Украина с 26 млн тонн лишь восьмое. Поэтому западные разговоры о «критическом значении для мира» украинского зерна и одновременное принижение веса России на мировом рынке зерновых – не более, чем политический заказ», – подчеркнул сенатор.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.