Россия расширила перечень недружественных стран

Правительство России расширило перечень недружественных стран и территорий, в него вошли Багамские острова, а также поддержавшие санкции острова Гернси (Нормандские острова) и Мэн (коронное владение Великобритании), сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний», – приводит сообщение РИА «Новости».

Кроме того, в перечень вошли Багамские острова, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций России.

В пресс-службе отметили, что документ утвержден для реализации указа президента России Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно ему, граждане России и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

«Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)», – добавили в ведомстве.

В пятницу в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами. Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.