Минобороны показало кадры работы спецназа во время спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе проведения спецоперации на Украине.

По информации ведомства, российские военные продолжают наносить удары по военным объектам украинских войск с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения, передает РИА «Новости».

«В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения Западного военного округа провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником», – сообщили в Минобороны.

Так, при выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой.

По информации Минобороны, используя фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен.

«Производили развед-поисковые действия и наткнулись на так называемый «секрет» противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», – рассказал командир группы специального назначения Андрей.

На видео отмечается, что группа спецназа, в состав которой вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки танковых подразделений украинских войск.

«В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение, скажет так, сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их», – рассказал военнослужащий группы спецназа.

Ранее министерство обороны опубликовало видео боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции на Украине.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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