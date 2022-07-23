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В Японии усомнились в способности США и Австралии нарастить экспорт СПГ
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Аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба выразил мнение, что США и Австралия вряд ли смогут нарастить объемы производства сжиженного природного газа (СПГ), о чем на прошлой неделе своих коллег просил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
«В США 8 июня произошел взрыв на [СПГ-терминале] Freeport LNG, на который приходится 17% экспорта сжиженного газа из США, поэтому возможности экспорта снижаются», – приводит мнение эксперта ТАСС.
Он выразил мнение, что вероятность возобновления полноценной деятельности СПГ-терминала в США в течение года довольно низкая. С другой стороны, добавил он, наращивание объемов экспорта СПГ под вопросом из-за ограничений на выбросы вредных веществ, таких как формальдегид из турбин внутреннего сгорания, которые теперь распространяются и на газовые турбины, используемые, в том числе, на СПГ-терминалах.
В Австралии же, по словам эксперта, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке. «Причина – в устаревших угольных электростанциях, поэтому в будущем потребуется увеличение числа газовых электростанций», – сказал он. По его словам, у Австралии «нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию», поскольку она еще не решила свои собственные проблемы: для перевозки СПГ из районов добычи на северо-западе в районы потребления на юго-востоке нужны плавучие регазицикационные установки, а их недостаточно из-за высокого спроса в Европе. Кроме того, по его словам, «газовые месторождения Австралии, ставшей в 2021 году крупнейшим экспортером СПГ в мире, начинают устаревать, а новых месторождений нет, поэтому увеличить объемы поставок будет крайне сложно».
С просьбой к США и Австралии нарастить объемы производства СПГ и обеспечить его стабильные поставки в Японию Хагиуда обратился на проходившем в Сиднее энергетическом форуме. Это произошло на фоне опасений относительно будущих поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» после решения Москвы сделать его оператором создаваемое российское ООО. При этом Хагиуда заявлял, что это «не приведет к немедленному прекращению поставок», а Москва отмечала, что не видит таких рисков. Тем не менее, по данным японских СМИ, в Токио восприняли этот шаг Москвы с озабоченностью, допуская, в том числе, остановку поставок.
Вместе с тем Оба считает, что вопрос дальнейших поставок из России зависит от решений Токио. «До настоящего момента президент [России Владимир] Путин и российское правительство не грозило Японии остановкой поставок СПГ. Только зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что Япония не сможет покупать российский газ при условии, если реализует политику ограничений цены российской нефти», – сказал он, высказав мнение, что такое заявление Медведева не является отражением позиции российского правительства. «В настоящий момент вопрос, покупать или не покупать российский СПГ, зависит от решения японской стороны», – добавил эксперт.
По мнению Обы, «в настоящее время действительно сокращаются объемы поставок природного газа в европейские страны, и причины для этого не всегда рациональные». «Поэтому я могу понять, почему приходится реагировать на беспокойство граждан, которые опасаются, что Россия в будущем может прекратить поставки в Японию», – сказал он.
Однако, решение Москвы по «Сахалину-2» не грозит остановкой поставок, считает Оба. «Действительно, в соответствии с указом президента Путина контроль над проектом «Сахалин-2» переходит российской компании, однако это вопрос разработки [энергоресурсов], а контракты на поставку – это отдельный разговор», – сказал он.
Вместе с тем, если все же допустить такую возможность, уточнил Оба, самой эффективной мерой для восполнения российского СПГ будет атомная энергетика. «Объем поставок СПГ с «Сахалина-2» равен примерно 6 млн тонн в год, это эквивалентно семи атомным реакторам. Поэтому я думаю, с точки зрения экономии газа самым эффективным является перезапуск АЭС, и в будущем есть возможность решений в этом направлении», – считает Оба.
Ранее японские эксперты предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Путин раскрыл причину проблем с турбиной для «Северного потока»
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Канадское руководство намерено выйти на европейский рынок газа и нефти со своим сырьем, с этим связаны задержки с передачей турбины Газпрому, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в решении канадских властей задержать турбину нет политических мотивов, и спецоперация России на Украине ни при чем.
«Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», – подчеркнул глава российского государства.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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В Раде захотели конфисковать «излишки» газа из транзитных трубопроводов
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Украине следует конфисковать «излишки» российского газа из транзитных трубопроводов, заявил депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», – передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти вместе с «Нафтогазом» должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
Ранее замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
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Немецкий энергоконцерн грозит Газпрому судом
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Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа и не исключает разбирательства в суде, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитирует ТАСС Маубаха.
«Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и Газпромом. И я сожалею об этом», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили о получении энергоконцерном Uniper от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
До этого энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
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В Германии предположили возобновление поставок по «Северному потоку» до 40% от максимума
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Немецкий газотранспортный оператор Gascade полагает, что поставки газа по «Северному потоку» в скором времени вырастут до 40% от максимума.
«Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам (по состоянию на 3 часа дня (16.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) 20 июля), транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Так как запуск инфраструктуры после ремонта – сложный процесс, восстановление может занять несколько часов и продлиться до позднего утра четверга.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Газпром повторно запросил у Siemens документы по турбине для «Северного потока»
Газпром так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» и направил новый запрос немецкой компании, говорится в сообщении холдинга.
«Несмотря на ранее направленные запросы, Газпром на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах Газпром снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В Газпроме вновь обратили внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей для «Северного потока» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Между тем представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявил, что трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому не может быть использован для поставок газа.
«Повторю, что говорилось ранее: «Северный поток – 2» не имеет сертификации, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Таким образом, этот вопрос не актуален», – сказала она.
Как заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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В Siemens заявили о готовности обслуживать больше турбин для «Северного потока»
Компания Siemens выразила готовность обслуживать еще больше турбин для поставки газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса, сообщили в пресс-службе компании.
«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», – передает заявление компании РИА «Новости».
В компании добавили, что главная цель – доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Канцлер Германии назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа, об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал – Европа» или «Северный поток», – передает ТАСС слова Шольца.
При этом глава правительства Германии заявил, что не стоит полагаться на поставки газа из России.
«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
Он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», и назвал причину сокращения поставок газа, озвученную Москвой, «неубедительной».
«Мы знаем, что нет газового эмбарго ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Группы семи по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это весьма примечательный сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объемы газа будут всегда поставляться, сегодня не соответствует действительности», – заявил Шольц.
Канцлер добавил, что сейчас в стране работают угольные электростанции, которые позволяют экономить газ.
Ранее Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
В четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту. Позже сообщалось, что транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения.
Президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Заявки на газ с «Северного потока» в Германии оказались такими же, как до остановки
Первые заявки на прием газа по газопроводу «Северный поток» Германией на 21 июля находятся на уровне до остановки газопровода на техобслуживание, следует из данных операторов немецких газопроводов OPAL и NEL.
Отметим, что номинации на прием газа на точке входа в Германию на приемном терминале в Грайфсвальде суммарно для обоих газопроводов на утро 21 июля составляют около 70 млн куб. м в сутки, передает ТАСС.
Подчеркивается, что данные следующих уточненных заявок и физического потока через эту точку входа в Германию могут отличаться от первоначальных заявок.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Также сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
Названы возможные сроки строительства газопровода в Запорожскую область
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«России важно успеть построить газопровод до начала отопительного сезона. Но из-за опасности обстрелов данного участка, подрядчиком этого проекта могут выступить военные», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя планы построить ветку Бердянск – Мелитополь, которая позволит «запитать» Запорожскую область газом из России.
«Москва попытается проложить трубу в кратчайшие сроки, чтобы никто не мог отключить подачу газа на освобожденных территориях. При этом часть инфраструктуры там уже есть, так что в этом случае получится обойтись без строительства котельных и электростанций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Сложность заключается в том, что Мелитополь находится под российским контролем, но туда заходит труба со стороны пока еще украинского Днепропетровска. Так что, возможно, наши власти допускают, что не успеют освободить этот город до начала отопительного сезона и построить полноценную артерию в Днепропетровск, а оттуда на юг в Мелитополь», – рассуждает собеседник.
Ветка Бердянск – Мелитополь станет хорошим «запасным вариантом», уверен эксперт. «По большому счету, нам предстоит проложить трубу на 100-110 км. Это не так много, и сделать это можно за несколько месяцев. Другое дело, что у всех есть понимание, сколько времени и сил этот процесс занимает в спокойное время, но нет представления, как строительство будет проходить в условиях боевых действий», – говорит Юшков.
Не исключено, что в некоторых аспектах придется прибегать к нарушению некоторых технических норм, предполагает собеседник. «Проектировать все придется в экстренном режиме. Возможно, труба будет класться прямо по земле, ее могут даже не закапывать. Дело облегчает тот факт, что там не придется строить газокомпрессорную станцию – а это, обычно, самый сложный и длительный процесс», – пояснил эксперт.
«Никто не знает, сколько будет стоить такая работа. Но об этом Россия точно не будет думать. Нам важно сделать так, чтобы люди не замерзли с приходом холодов. Возможно, к работе будут привлечены военные подрядчики, потому что из-за рискованности дела гражданские компании могут отказаться», – заключил Юшков.
Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Россия построит газопровод в Запорожскую область. «Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
Напомним, Украина 8 июля намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.
После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск – Мелитополь.
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«Северный поток» возобновил работу
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Российский газ снова стал поступать в четверг утром в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля, сообщил представитель компании-оператора Nord Stream AG.
«Газ снова течет [по трубопроводу]», – передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА слова представителя компании.
Однако, как отметили в компании, до того, как газопровод заработает на полную мощность, должно еще пройти определенное время. Представитель Nord Stream AG сообщил, что на сегодня были заявлены объемы газа, соответствующие тем, которые поставлялись по «Северному потоку» непосредственно перед техническим обслуживанием – примерно 67 млн куб м в день. Это соответствует примерно 40-процентной загрузке газопровода.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Венгрия попросила увеличить объем поставок российского газа
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Правительство Венгрии хотело бы, чтобы поставляемые в страну из России объемы природного газа были увеличены, заявил находящийся в Москве с визитом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Я хотел бы сегодня поговорить о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», – сказал он в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
Сийярто уточнил, что венгерское правительство уполномочило его вести переговоры по этому вопросу, поэтому он прибыл в Москву.
«Интересам наших стран в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», – сказал Лавров.
Ранее официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи сообщил, что Сийярто также проведет встречи с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также обсудит дополнительные закупки для своей страны 700 млн кубометров газа.
В пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
А председатель парламента Ласло Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.
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США озвучили отношение к «Северному потоку – 1»
США считают газопровод «Северный поток – 1» фактором энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, считает ли Госдеп, что «Северный поток – 1» поможет восполнить запасы Европы. Прайс заявил, что газопровод «был бы важным элементом этого». «Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что Газпром будет выполнять существующие контракты», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Прайс, в краткосрочной перспективе «возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость», пока Европа не снизит зависимость от России в данной сфере.
Напомним, немецкий газотранспортный оператор Gascade полагает, что поставки газа по «Северному потоку – 1» в скором времени вырастут до 40% от максимума. Поставки российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 1» должны возобновиться в четверг после десятидневной остановки на плановые профилактические работы, которые включали в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации.
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Шольц подтвердил покупку 30% акций Uniper властями Германии для спасения компании
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
На пресс-конференции в Берлине Шольц пояснил, что акционеры и финское правительство сообщили властям ФРГ о достигнутой договоренности, сообщает ТАСС.
«Решение заключается в том, что мы приобретаем тридцатипроцентную долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость», – рассказал Шольц.
Кроме того, он дал понять, что не следует полагаться на поставки газа из России.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
В этом контексте он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока». По утверждению Шольца, заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, «неубедительны».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Глава ЕК: Турбина для «Северного потока» в пути и прибудет вовремя
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
«По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ... Она в пути, она будет там вовремя», – сказала она на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Между тем представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявил, что трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому не может быть использован для поставок газа.
«Повторю, что говорилось ранее: «Северный поток – 2» не имеет сертификации, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Таким образом, этот вопрос не актуален», – сказала она.
Как заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Испания не поддержала предложение ЕК о добровольной экономии газа
Испанская сторона не намерена поддерживать предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%, сообщила вице-премьер и министр экологического перехода и демографического вызова страны Тереса Рибера.
«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», – сказала Рибера, передает ТАСС со ссылкой на агентство Efe.
Между тем еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс заявил, что предложения ЕС по экономии газа в случае экстремальной ситуации на рынке энергоресурсов могут стать обязательными.
«Сегодня невозможно заменить весь объем российского газа на газ из других источников, поэтому необходимо начинать экономить. Пока предлагается делать это на добровольной основе, но в случае объявления экстремальной ситуации рекомендации станут обязательными для стран-членов Евросоюза», – сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что ЕК готовится взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы заставить страны-участницы ЕС сократить потребление газа.
Европейские дипломаты рассказывали, что странам ЕС предложат добровольное сокращение потребления природного газа на 15%. Bloomberg пишет, что сократить потребление предложат «со следующего месяца». Соответствующую цель внесут в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Еврокомиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением российских поставок.