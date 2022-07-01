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Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору
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«Фирма Shell – основной зарубежный акционер компании-оператора проекта «Сахалин-2» – уже заявляла о желании покинуть Россию. Если в Shell не подпишут допсоглашение о дальнейшем участии в проекте, их долю перепродадут на азиатский рынок», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя указ президента о передаче нефтегазового проекта «Сахалин-2» российской компании-оператору.
«Сама идея о создании нового юридического лица и переводе на него проекта «Сахалин-2» включает в себя два момента. Во-первых, необходимо, чтобы новая компания-оператор была российской, поскольку иностранным юрисдикциям мы уже не доверяем. Во-вторых, таким образом получится внести некую ясность в состав акционеров проекта», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Согласно указу президента Владимира Путина, подписанному в четверг, проводится смена оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2». Нынешний оператор – компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированная на Бермудских островах. Акционеры компании: Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Смена оператора проводится в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Согласно указу президента, вместо Sakhalin Energy оператором станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».
«Компания Shell говорила уже о намерении уйти из проекта, но так и не покинула его. Теперь Москва, по сути, требует определенного выбора. И если компания подпишет дополнительное соглашение, то это станет обязательством на дальнейшее участие в «Сахалине-2». Если же этого сделано не будет, то организация остается за бортом этой сделки, а ее долю просто перепродадут», – утверждает собеседник.
Юшков также рассказал о том, как юридически это может выглядеть. «Согласно процедуре, их доля перейдет некоему российскому юрлицу, деньги на основе оценки этой доли зачислятся на специальный счет, которым Shell управлять не может. А дальше наши власти оценят нанесенный ущерб, взыщут его со счета, а остаток вернут компании. Но только России выгодно оценить этот ущерб так, чтобы Shell в конечном счете ничего не досталось», – рассуждает эксперт.
Совсем иначе дела будут обстоять с японскими компаниями – участниками проекта, уверен Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. «Они пока не говорили о намерении покинуть проект. Да и в этом нет никакого смысла, поскольку СПГ востребованный, завод хорошо работает, а продукт в любом случае найдет своего покупателя. Они останутся, но просто станут акционерами другого юридического лица», – отметил Митрахович.
Причем, настаивает эксперт, уход Shell не станет большой потерей для проекта. «Рынок продолжит функционировать, завод тоже. Даже если забрать из проекта разработки Shell, никакого вреда процессу это не нанесет. Более того, компания и сама заявляла о желании прекратить работу на территории России», – рассуждает Митрахович.
«Что касается Запада в целом, там и так пытаются вести тотальную экономическую войну с нашей страной. И они делают все, что могут, но так, чтобы минимизировать собственные потери. Например, до сих пор не введены санкции против российского газа. Имеется в виду прямой запрет на закупку трубопроводного топлива. Так что разозлить их этими действиями еще больше, пожалуй, не удастся», – резюмировал Митрахович.
Создание новой компании-оператора – общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в России – поручено правительству, но учредителем нового юрлица кабинет министров не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество Sakhalin Energy подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К новому российскому юрлицу переходят и все права и обязанности компании-оператора.
В Японии решение российских властей вызвало серьезную обеспокоенность. Японские корпорации могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2», отмечает агентство Киодо. «На Россию приходится около 9% импортируемого в Японию сжиженного природного газа, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2». Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию», – отмечается в публикации агентства. В Японии сейчас и без того сложилась крайне напряженная ситуация с электроэнергией, население и бизнес официально призывают к экономии. В пятницу заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара выразил надежду на то, что решение Москвы сделать российское ООО оператором «Сахалина-2» не повлияет на права и интересы Японии в этом нефтегазовом проекте.
В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Mitsui и Mitsubishi были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс». В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то», – цитировало спикера «Дума ТВ».
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Стало известно о готовности Британии перекрыть поставки газа в Европу
Если Британия столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщают источники Financial Times.
По информации издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Британия перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию, пишет «Коммерсант».
Как при этом сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство страны ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства».
Отмечается, что ряд британских энергетических компаний призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.
Европейские газовые компании, в свою очередь, призвали Британию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.
Ранее из-за роста цен на газ закрылся один из крупнейших в Британии заводов по производству удобрений Ince.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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Зеленский пообещал заменить Европе российский газ украинским электричеством
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что поставки украинского электричества могли бы частично заменить для ЕС российский газ.
Зеленский заявил, что «произошел еще один значительный шаг в сближении» Украины и ЕС – «Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию». По его словам, «это только первый этап», Киев хочет «расширить поставки». По версии Зеленского, «за счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы». «Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, страны ЕС начали испытывать дефицит электроэнергии. В свете попыток Евросоюза продолжить «зеленый курс» сообщества на полный переход к производству и использованию «экологически чистой» энергии недополучение газа и нефти из России обещает не только серьезные проблемы в экономике ЕС, но и разногласия между его членами по поводу электроэнергии.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украина долгие годы жила за счет импорта электроэнергии из «страны-агрессора» и Белоруссии.
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«Сахалин–2» передали российской компании
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В связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2», следует из указа президента России Владимира Путина. Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.
Президент подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Оператором «Сахалина–2» вместо Sakhalin Energy станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».
Угрозы возникли «в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 года».
Правительство России сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет.
Соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического). Деньги «списываются со счета», открытого «на имя акционера компании», связанного с юридическими и физическими лицами, «на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба».
Новому ООО переходят все права и обязанности, а также имущество проекта, передает ТАСС.
Таким образом, правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, но учредителем общества не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество текущего оператора подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К правоотношениям, связанным с реализацией соглашения, применяется российское право. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы, пишет «Коммерсант».
Иными словами, власти России принуждают иностранные компании согласиться на предложенные условия сохранения их участия в «Сахалине-2», в противном случае иностранные акционеры рискуют просто потерять свою долю, поясняет издание.
В документе говорится, что решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, которые направлены на введение санкций против России, передает РБК.
Sakhalin Energy Investment Company Ltd. зарегистрирована на Бермудских островах. Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Акционерами компании являются Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс».
Как пояснял видный японский специалист по экономическим отношениям с Россией, хорошо знакомый с темой, японские участники проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» «занимаются только продажей нефтегазовой продукции этих проектов и обеспечением их финансами», они «не имеют отношения к добыче нефти, производству сжиженного природного газа». При этом поставки СПГ «с проекта «Сахалин-2» покрывают 8,8% потребностей Японии», которая «не сможет быстро найти другие ресурсы на замену».
По его словам, «главная проблема этих проектов заключается в том, насколько российские корпорации или привлеченные в проекты компании третьих стран, возможно Китая или Индии, смогут эффективно использовать применяемые там технологии». Будущая деятельность во многом зависит от того, насколько удастся поддерживать технический уровень добычи и переработки после ухода специалистов Shell.
В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят», – передает «Дума ТВ».
Напомним, Япония категорически отказалась выходить из проекта. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в парламенте, заявил, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на такой шаг. «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут», – заявил он.
Японский премьер-министр Фумио Кисида также заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.
Песков отреагировал на планы G7 установить потолок цены на российский газ
Изменение цен на российский газ – предмет переговоров с Газпромом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Зависит от направлений, зависит от того решения, которое примет Газпром. Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов и изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно, и так далее... Это предмет переговоров, предмет контакта», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Песков посоветовал направлять вопрос по ситуации с ремонтом турбины для «Северного потока» в Газпром.
Как сообщает Bloomberg, Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.
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Немецкая Uniper пожаловалась на сокращение поставок газа из России
С 16 июня от Газпрома получено лишь 40% объемов газа, предусмотренного по контракту, заявила немецкая компания Uniper.
В связи с этим Uniper отзывает свой финпрогноз на год. Сейчас компания «замещает недостающие запасы по значительно более высокой цене», а потому ждет значительно более низкой скорректированной чистой прибыли в первом полугодии, передает ТАСС.
Uniper рассматривает способы обеспечения ликвидности. Компания обсуждает с властями Германии стабилизационные шаги, включая инвестиции в акционерный капитал. Uniper указывает на «неопределенность в геополитической и операционной среде», поэтому «не предоставляет пересмотренных прогнозов результатов на весь год».
Напомним, Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В ЕК решили проверить информацию о планах Британии лишить газа Европу
Еврокомиссия намерена проверить данные о том, что Британия в случае недостатка газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.
«Новости, которые мы получили сегодня утром, которые были сообщены Financial Times, мы должны будем проанализировать их и обсудить с нашими британскими партнерами», – сказал Шефчович, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ЕС и Британии нужно послать сигнал о том, что они могут сфокусироваться «на этой глобальной повестке дня, глобальных вызовах, один из которых – это, конечно, энергетическая безопасность».
«Наши британские партнеры знают, как выгодно было энергетическое сотрудничество. В один период ты в состоянии продавать энергоресурсы, но очень часто тебе нужно покупать их у своих партнеров. Поэтому торговля на европейском уровне приносила выгоду всем участникам. Это то, почему торговля энергоресурсами, энергетическая поддержка, а в эти дни мы все чаще используем слово солидарность, так важны. Я надеюсь, что это будет императивом мышления, когда будут решаться эти вопросы. Но нам надо изучить, что это будет означать для лета, для зимы. Я надеюсь, наши британские коллеги сделают то же самое, прежде чем более ясно сообщить об этом», – заключил Шефчович.
Ранее СМИ сообщали, что Британия в случае столкновения с нехваткой газа может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу.
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В США заявили о попытке Макрона «образумить спятившего» Байдена
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Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 попытался «образумить спятившего американского президента» Джо Байдена, пишут СМИ.
Обозреватель New York Post Стивен Хейворд считает прошедший саммит G7 худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера, в обоих случаях – из-за «спятившего американского президента». В частности, речь идет о предложении ввести ограничения цен на российскую нефть, передает РИА «Новости».
Как пишет Хейворд, «Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера». Указывается, что «накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели».
По словам Хейворда, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан постарался избавить Байдена от «прилюдного конфуза». Журналист считает, что Макрон намекает США на необходимость «взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами». Как пишет Хейворд, Байден не замечает, что европейские страны желают добиться смягчения санкций против Москвы, которые угрожают нанести их экономикам больший ущерб, чем российской, и при этом сохранить лицо.
Напомним, G7 изучает возможность введения запрета на транспортировку по морю российской нефти, если она была продана выше определенной цены.
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Власти Швейцарии приготовились ввести квоты на газ и велели запастись мазутом
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Правительство Швейцарии ведет подготовку к возможному дефициту газа и может ввести ограничения для потребителей, не входящих в категорию «защищенных», сообщил кабмин страны.
Правительство Швейцарии провело заседание, по итогам которого заявило, что в Европе «ситуация становится все более напряженной в том, что касается в первую очередь снабжения газом». У Швейцарии нет собственных хранилищ, большую часть газа страна получает из Германии, поэтому «будет затронута в случае нехватки газа в Евросоюзе, в частности, в Германии». По мнению кабмина, «если хранилища не будут заполнены так, как предусмотрено, то нехватка будущей зимой не исключена».
Швейцария готовится к «различным сценариям». В частности, предлагается «призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления». Те, у кого есть техническая возможность, должны будут перейти на мазут, который рекомендовано запасать «несмотря на высокие цены», передает ТАСС со ссылкой на Keystone-ATS и RTS.
Если призывов будет «недостаточно», власти готовы ввести квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории «защищенных». К «защищенным» относятся в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие, как здравоохранение. Кроме того, обсуждается возможность полного запрета на использование газа в некоторых случаях, в частности, для обогрева спортивных залов и пустующих зданий.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна «находится не на острове», ситуация «на Украине и глобальный энергетический кризис ударили в том числе по Швейцарии», и «нет никакой уверенности в отношении того», что «ждет» Швейцарию. Он указал на «конкретный риск нехватки газа», посоветовав снизить обогрев жилищ, так как понижение температуры в домах на один градус Цельсия позволяет экономить от 5% до 7% газа. Пармелен заявил: «Каждый должен задаться вопросом и посмотреть, где он может сэкономить. Речь идет не только о газе, но и об электричестве».
Напомним, президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что из-за инфляции и роста цен на энергию, в том числе из-за кризиса на Украине, может потребоваться большая бережливость. Сообщалось, что глава Швейцарии ведет с Россией дискуссии по вопросам, касающимися Украины, а также готовности Берна предложить свои дипломатические услуги Москве и Киеву.
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Акции Газпрома обвалились на треть после решения не выплачивать дивиденды
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Акции корпорации Газпром резко упали более чем на 30% после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 11.07 мск акции Газпрома снижаются на 24,8% – до 223,8 рубля. При этом максимально падали на 30,22%, до 207,69 рубля – минимума с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8%, передает РИА «Новости».
Собрание акционеров Газпрома в четверг не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Акционеры решили, что в нынешней ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.
До сообщения акции компании росли более чем на 2%.
Между тем акционеры Сбербанка также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Таким образом, Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.
Решение было принято, поскольку Сбербанк попал под блокирующие санкции Запада.
Напомним, с 14 июня вступило в силу решение ЕС об отключении Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от межбанковской системы SWIFT.
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В Siemens отвергли обвинения Газпрома в сокращении поставок из-за ремонта турбин
Немецкая Siemens Energy отвергла заявление Газпрома, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали из-за того, что компания не вернула после ремонта турбину для трубопровода, сообщил исполнительный директор компании Джо Кезер газете Suddeutsche Zeitung.
«Очень удобно втягивать компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», – передает ТАСС его слова.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Ливия приостановила экспорт нефти из ключевого порта
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) приостановила поставки из ключевого восточного порта Рас-Лануф из-за политического кризиса в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ливийская корпорация предупредила торговые и судоходные компании о форс-мажорных ограничениях на терминале, передает «Интерфакс».
Такое решение было принято на следующий день после того, как NOC заявила, что ей, вероятно, придется прекратить экспорт из залива Сирт, в который входят Рас-Лануф и другие порты, такие как Эс-Сидер, Брега и Зуэтина.
При этом пока неясно, попадает ли Эс-Сидер под действие форс-мажорных обстоятельств, производство Waha Oil Co., которое использует терминал, почти полностью остановлено.
Утром 29 июня мировые цены на нефть снижались в рамках коррекции после роста в течение трех предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Цены на нефть перешли к коррекционному снижению
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром в рамках коррекции после роста в течение трех предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,76%, до 112,93 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,66%, до 111,02 доллара, передает РИА «Новости».
В среду утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после трехдневного роста. Так, за три дня нефть марки Brent подорожала на 7,04%, марки WTI – на 7,02%.
Рост нефтяных котировок был обусловлен рядом причин. Одна из самых явных –объявление стран G7 о том, что они собираются рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже. Также на котировки повлияло заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.
Кроме того, Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 24 июня уменьшились на 3,8 млн баррелей, аналитики прогнозировали снижение лишь на 0,1 миллиона.
Инвесторы также ожидают от минэнерго США публикации в среду вечером еженедельной статистики по запасам нефти, которая не была опубликована на прошлой неделе из-за технического сбоя. Аналитики полагают, что за неделю по 17 июня коммерческие запасы нефти в стране сократились на 3,7 млн баррелей, а за неделю по 24 июня – на 0,5 миллиона.
ЕК анонсировала начало торговли электроэнергией между Украиной и ЕС
Евросоюз и Украина начнут 30 июня торговлю электроэнергией, сообщила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии объявила сегодня, что торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется на этой неделе, 30 июня. Я приветствую это событие, которое последовало за успешной экстренной синхронизацией украинской и молдавской энергосистем с европейской континентальной энергосистемой в марте», – передает ТАСС ее слова.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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Байден заявил о лишении российских судов страховки за перевозку нефти
Вашингтон и его союзники не намерены предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы мешать транспортировке, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО.
«Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», – цитирует Байдена РИА «Новости».
Также у России возникнут сложности с поддержанием добычи нефти, связанные с ограничением доступа к технологиям из-за санкций. Механизм ценовых лимитов все же позволит России получать нефтяные доходы, но они будут ниже текущих.
В апреле у индийской госкомпании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) возникли сложности с перевозкой российской нефти, поскольку российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее стало обеспечить страховое покрытие рейсов из-за санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.