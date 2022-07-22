Дан старт работе соединяющих Херсонскую и Запорожскую области с Россией ЛЭП

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов посетил Крым и ДНР, глава ведомства дал старт работе восстановленных линий электропередачи ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой» и ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская».

Запуск линий позволит соединить энергосистему России с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей и обеспечить электроснабжение потребителей и собственных нужд электростанций регионов в случае отключения от энергосистемы Украины, сообщается на сайте ведомства.

Шульгинов отдал команду на начало переключений на подстанции 330 кВ «Джанкой» и подстанции 330 кВ Каховская для проверки работоспособности восстановленной линии «Каховская – Джанкой», провести ее фазировку. В процессе переключений в присутствии министра были включены коммутационные аппараты линии, и она была успешно опробована рабочим напряжением с подстанции 330 кВ «Джанкой».

«Проведенные работы позволят обеспечить возможность параллельной работы Единой энергосистемы России и энергосистем Херсонской и Запорожской областей с перетоком активной мощности в объеме 600 МВт. Население, промышленные потребители, социальные объекты и другие потребители в этих регионах получат бесперебойное электроснабжение», – прокомментировал глава Минэнерго.

По его словам, работы были реализованы в кратчайшие сроки в рамках оказания гуманитарной помощи освобожденным территориям.

Кроме того, Шульгинов посетил палаточный городок для российских энергетиков и провел совещание, где обсуждались текущие режимы работы энергосистем ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, ход восстановления и работы магистральных и распределительных электросетей, газотранспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено подготовке к осенне-зимнему периоду.

Министр подчеркнул, что для оценки объемов восстановительных работ нужно сначала получить полный, а главное, безопасный доступ к энергообъектам. В настоящее время только там, где обеспечена полная доступность к объектам, проведены обследование и подробное изучение повреждений оборудования.

«Объем работы большой, поэтому сейчас наращиваем силы и средства для того, чтобы обеспечить оперативное восстановление инфраструктуры. В приоритете – подготовка к осенне-зимнему периоду, обеспечение граждан светом и теплом во всех освобожденных городах, в первую очередь Мариуполе, Волновахе, Рубежном, Шахтерске, Лисичанске и других. Вторая важная задача, которую мы уже начали выполнять – это восстановление магистральной инфраструктуры, чтобы обеспечить энергией центры питания 500 кВ, 330 кВ, 220 кВ для работы энергосистем в более надежном режиме», – сообщил Шульгинов.