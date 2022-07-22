Ростех решил создать новые образцы вооружений на основе анализа применения на Украине

Комплексы вооружения производства предприятий «Ростеха» хорошо показывают себя в ходе спецоперации на Украине, в результате анализа их работы и консультаций с военными будут созданы новые образцы военной техники, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

В пятницу «Ростех» обнародовал видеоролик, в котором демонстрируются образцы наземной техники, задействованной в спецоперации. Среди них боевая машина поддержки танков «Терминатор», основной боевой танк Т-90М «Прорыв», оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

«Мы внимательно анализируем результаты применения, а также получаем обратную связь от военных. Это поможет при создании новых перспективных образцов вооружения, а также в модернизации существующей техники – работа идет непрерывно», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.

Он отметил, что показанные в ролике комплексы, а также тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и машины дистанционного минирования «Земледелие» хорошо проявили себя в условиях конфликта высокой интенсивности, «демонстрируют надежность и боевую эффективность».

Напомним, в мае стало известно, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине задействовали БМПТ «Терминатор». Ранее боевая машина поддержки танков (БМПТ) прошла испытания в боевых условиях на территории Сирии.

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.