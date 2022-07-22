Ростех решил создать новые образцы вооружений на основе анализа применения на Украине

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22 июля, пятница | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских установок РСЗО «Хаймарс»
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За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели.
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Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона.
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Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка.
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Ростех решил создать новые образцы вооружений на основе анализа применения на Украине
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Комплексы вооружения производства предприятий «Ростеха» хорошо показывают себя в ходе спецоперации на Украине, в результате анализа их работы и консультаций с военными будут созданы новые образцы военной техники, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
В пятницу «Ростех» обнародовал видеоролик, в котором демонстрируются образцы наземной техники, задействованной в спецоперации. Среди них боевая машина поддержки танков «Терминатор», основной боевой танк Т-90М «Прорыв», оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
«Мы внимательно анализируем результаты применения, а также получаем обратную связь от военных. Это поможет при создании новых перспективных образцов вооружения, а также в модернизации существующей техники – работа идет непрерывно», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.
Он отметил, что показанные в ролике комплексы, а также тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и машины дистанционного минирования «Земледелие» хорошо проявили себя в условиях конфликта высокой интенсивности, «демонстрируют надежность и боевую эффективность».
Напомним, в мае стало известно, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине задействовали БМПТ «Терминатор». Ранее боевая машина поддержки танков (БМПТ) прошла испытания в боевых условиях на территории Сирии.
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
В Госдуме назвали инструмент противодействия HIMARS
Ракетная система залпового огня (РСЗО) HIMARS является серьезной, но Вооруженные силы России могут ей противодействовать, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Опасаться [РСЗО HIMARS] не надо, надо с ней бороться, это никакая не панацея, это один из видов вооружения, который сейчас применяется противником. При этом я хочу подчеркнуть, что наведением на цели занимаются зарубежные специалисты, то есть наемники. Не исключаю, что американские военнослужащие там работают», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Система серьезная, но противодействие ей есть – это наши средства противовоздушной обороны. Вчера они над Антоновским мостом [в Херсонской области] все 12 ракет сбили», – добавил он.
Ранее система ПВО сбила 12 выпущенных по мосту в Херсонской области украинских ракет.
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Самую большую в мире АПЛ «Дмитрий Донской» вывели из состава флота
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Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована, сообщил источник в военно-промышленном комплексе.
«Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», – сообщил источник РИА «Новости».
Он напомнил, что имя Дмитрий Донской уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), которая заложена в прошлом году на «Севмаше».
Подводные лодки проекта 941 «Акула» – серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта «Огайо». Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.
При создании «Акул» много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина – 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки – 23,2 тыс. тонн, подводное – 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения – до 500 метров. Надводная скорость – 13 узлов (24 км/ч), подводная – до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания – 120 суток, экипаж – 163 человека. Дальность плавания не ограничена.
Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и России.
ТК-208 «Дмитрий Донской» был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года.
29 декабря 2021 года исполнилось 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».
Ранее гендиректор северодвинского предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко заявил, что ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», и в ближайшем будущем обладать не будет.
Напомним, издание National Interest выбрало пять «самых продвинутых» образцов вооружений, созданных в Советском Союзе. На второе место после автомата Калашникова поместили подлодку проекта 941 «Акула», которая составляла основу советского ядерного сдерживания на море. Эти субмарины были почти втрое крупнее американских АПЛ класса «Лос-Анджелес» и почти на десять тонн тяжелее лодок типа «Огайо».
Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине
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Географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР, заявил глава МИД России в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали – денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», – приводит его слова РИА «Новости».
«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», – отметил министр.
Глава МИД РФ указал, что по мере того, как Запад в бессильной злобе или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием (например, HIMARS), географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», – заключил он.
Ранее в ДНР сообщили, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Россия задействовала в спецоперации на Украине «Терминаторы»
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Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине, сообщил информированный источник.
«На сегодняшний день БМПТ «Терминатор» применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и в полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он уточнил, что «преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющим одновременно вести огонь по четырем-пяти целям».
Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения.
«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», – заключил он.
Напомним, в мае стало известно, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине задействовали БМПТ «Терминатор». Ранее боевая машина поддержки танков (БМПТ) прошла испытания в боевых условиях на территории Сирии.
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
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Первый полет совершил новый истребитель Южной Кореи
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Прототип перспективного многофункционального истребителя KF-21 Boramae поколения 4++ выполнил первый полет, сообщает Bloomberg, ссылаясь на агентство оборонных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи.
Испытания самолета проводились в аэропорту Сачхон в городе Чинджу на юго-востоке страны. В воздухе истребитель, который в Bloomberg сочли более дешевым конкурентом американского F-35 Lightning II, находился полчаса, передает Lenta.Ru.
Отличительной особенностью KF-21 Boramae станет радар с активной фазированной антенной решеткой и способность разгоняться до скорости 1,81 числа Маха. Истребитель должен переносить до 7,7 тонны вооружений и иметь дальность полета (без дозаправки) до 2,9 тысячи километров. Каждый самолет получит пару американских двигателей General Electric F414-GE-400K.
В Южной Корее будет производиться 65% комплектующих для KF-21 Boramae, включая авионику, систему управления и радар. Впервые в воздух самолет поднимется в 2022 году. Разработка первоначальной версии истребителя завершится к 2026-му. К 2028 году Военно-воздушные силы Республики Корея планируют получить 40 единиц KF-21 Boramae. К 2032-му число самолетов достигнет 120. Стоимость программы KF-21 Boramae составляет 7,9 млрд долларов, 20% из которых приходится на Индонезию.
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Опровергнут вывод АПЛ «Дмитрий Донской» из состава флота
Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (ТАПРКСН) «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») в настоящее время выполняет задачи учебно-боевой подготовки в море, решение по его дальнейшей судьбе будет принято в конце 2022 года, сообщили несколько источников в кораблестроительной отрасли и силовых структурах на севере России.
«Очередные сообщения о выводе «Дмитрия Донского» из состава ВМФ России не соответствуют действительности. Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки. Он останется в боевом строю как минимум до конца года», – сообщил источник ТАСС, комментируя сообщения ряда СМИ о выводе корабля из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России.
В свою очередь источник в кораблестроительной отрасли отметил, что решение о дальнейшей судьбе корабля может быть принято не раньше декабря 2022 года. «Тогда специалистам предстоит оценить техническое состояние корабля и запас ядерного топлива», – сказал он. При этом источник не исключил, что в результате кораблю могут продлить срок службы еще на несколько лет.
Ранее в среду источник РИА Новости в ВПК сообщил, что самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована.
Пожар произошел на индийском авианосце «Викрамадитья»
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Пожар произошел на индийском авианосце «Викрамадитья» во время планового выхода корабля для проведения ходовых испытаний у берегов штата Карнатака на юго-западе страны, сообщило издание India Express.
«Единственный в Индии авианосец «Викрамадитья» загорелся во время планового выхода для проведения ходовых испытаний у берегов Карвара в районе Уттар-Каннада штата Карнатака в среду», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Экипаж корабля справился с огнем, никто не пострадал. Точная сумма ущерба пока неизвестна.
Авианосец «Викрамадитья» перестроен из созданного еще в советские времена авианесущего крейсера «Адмирал Горшков».
Крупнейший экспортный контракт в сфере военно-технического сотрудничества по продаже и модернизации «Адмирала Горшкова» был заключен с Индией в 2004 году. Российские власти должны были передать «Викрамадитью» в 2008 году. Однако ремонт и модернизация советского авианесущего крейсера затянулись, и передача авианосца состоялась только 16 ноября 2013 года.
Вместе с авианесущим кораблем Индии было поставлено авиакрыло в составе истребителей МиГ-29К.
В апреле 2015 года Севмаш подписал контракт с ВМС Индии по обслуживанию авианосца «Викрамадитья».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД после завершения испытаний первого построенного в Индии авианосца «Викрант», этот авианосец имеет значение и для России.
Шойгу приказал группировке «Запад» жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил) «Запад», участвующую в специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.
Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах.
«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», – сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Напомним, в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, и дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.
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В Нидерландах заявили о пределе военной помощи Украине
Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой, заявил статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат.
«Наш гараж не заполнен до отказа [военной техникой]», – сказал ван дер Мат, передает ТАСС со ссылкой на NL Times.
Он добавил, что боевые действия на Украине напрямую затрагивают интересы страны, но оказание помощи все больше отражается на состоянии ВС государства. Чиновник напомнил про поставку на Украину 18 самоходных гаубиц.
«В результате мы уже сейчас видим, как это негативно отражается на нашем собственном обучении. И это влияние продолжит расти», – сказал статс-секретарь.
Ранее в четверг глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон решил передать Киеву десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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Минобороны показало боевую работу ВДВ на Украине
Министерство обороны опубликовало видео боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции на Украине.
«Подразделения ВДВ на боевых машинах десанта совершили марш в назначенный район и осуществили штурм опорного пункта противника. Штурмовые действия десантников поддерживали огнем расчеты минометов и экипажи танков, нанося удары по опорному пункту ВСУ», – говорится в комментарии к видео, опубликованному в Telegram-канале российского военного ведомства.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Россия задействовала в спецоперации на Украине новейшего робота-сапера
Российский дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» применили в рамках спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах.
Источник ТАСС рассказал, что «Проход-1» с инженерным танковым минным тралом ТМТ-С «впервые задействован в зоне проведения спецоперации». Робот-сапер «успешно применяется для разминирования» в Донбассе. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Напомним, специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Так, сообщалось о работе истребителей Су-57. В ходе спецоперации России на Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, также впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». В конце мая российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины «Терминатор» также задействовали в спецоперации. Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь».
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Британия пообещала Киеву новые поставки артиллерии и противотанкового оружия
Британская сторона решила передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения, заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес.
«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине средства для защиты страны», – сказал Уоллес, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Также Лондон поставит Киеву противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и свыше 50 тыс. боеприпасов.
Ранее американские СМИ сообщали, что страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, чтобы закрепить «успехи» украинских военных.
Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору концерна «Алмаз-Антей»
Министр обороны Сергей Шойгу вручил «Золотую звезду» Героя Российской Федерации гендиректору концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову, сообщает Минобороны.
Концерн «Алмаз-Антей» является разработчиком и производителем систем ПВО-ПРО С-300, С-400, С-500 и других.
«За выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники «Золотой Звезды» удостоен генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков», – передает РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.
Шойгу в ходе вручения звезд Героя военным, отличившимся на Украине, заявил об историческом характере их достижений.
«Вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше так же уверенно, надежно будете защищать нашу страну, ее независимость, ее граждан. Все то, что вы делаете, – это уже история. Так что продолжайте писать эту историю дальше, как свою личную, так и историю страны», – цитирует Шойгу Минобороны.
Министр выразил надежду, что награжденные вернутся в свои подразделения, а после окончания операции живыми и здоровыми возвратятся домой.
Также Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, проявившим героизм в ходе операции на Украине.
«Указом президента звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак», – сообщили в Минобороны.
Напомним, 16 июля Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
Патрульному катеру решили дать имя погибшего в Мариуполе замкомандующего ЧФ Палия
Патрульный катер Черноморского флота получит в День ВМФ имя «Андрей Палий» в честь погибшего в ходе спецоперации в Мариуполе заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе капитана 1 ранга Андрея Палия, сообщил капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Севастопольское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) обратилось к командованию ВМФ с ходатайством об увековечении памяти погибшего во время специальной военной операции на территории Украины заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия, сказал Горбачев. Предложение поддержано ветеранами ЧФ и общественностью Севастополя.
«Имя «Андрей Палий» будет присвоено патрульному катеру П-415 Крымской военно-морской базы ЧФ, соответствующее решение принято... Церемония наименования катера пройдет в День Военно-морского флота, 31 июля», – передает РИА «Новости» слова Горбачева.
Общественность также предложила назвать в память Андрея Палия одну из севастопольских улиц. Решение остается за властями Севастополя, отметил собеседник агентства.
Напомним, в марте губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Позже с замкомандующего простились в Петербурге.
Ростех показал инозаказчикам на полигоне работу средств борьбы с БПЛА
Концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» вместе с «Рособоронэкспортом» (входят в Ростех) продемонстрировали на полигоне представителям инозаказчиков работу российских комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), сообщили в «Росэлектронике».
«Эксперты «Автоматики» подробно рассказали зарубежным заказчикам о принципе действия комплексов «Купол» и «Пищаль-Про», после чего продемонстрировали на полигоне работу изделий», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.
Там уточнили, что «Купол» и «Пищаль-Про» могут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов БПЛА, используемых для сбора и обмена разведывательной информацией или ударного действия. В том числе комплексы способны отразить «рой» дронов.
Мобильный комплекс «Купол» позволяет мгновенно создавать «непроницаемую» для беспилотников защитную полусферу радиоподавления радиусом не менее 2 километров одновременно в 10 частотных диапазонах. Переносной комплекс «Пищаль-Про» предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. Изделие может быть использовано для нейтрализации средств тактической разведки и РЭБ на базе БПЛА, а также средств доставки взрывчатых и запрещенных веществ на защищаемые объекты.
Как отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко, в современную концепцию применения боевых мини-БПЛА закладывается архитектура так называемого «роя», позволяющая обеспечивать совместное боевое применение групп дронов с обменом разведывательной информации и согласованным ударным действием.
«В связи с этим актуальным является не только вопрос разработки средств борьбы с мини-БПЛА, но и реализация возможности передачи информации специальными комплексами борьбы с беспилотниками в существующую систему ПВО-ПРО. Разработанная специалистами концерна линейка средств противодействия дронам позволяет эффективно обеспечивать защиту объектов критической инфраструктуры», – пояснил он.
В ходе спецоперации России на Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801.
Напомним, также сообщалось, что для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.
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