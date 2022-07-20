Эксперт дал прогноз по влиянию СВО на выборы в России

Непарламентские партии почти не имеют шансов на серьезный успех на грядущих выборах в сентябре, но вот «Единая Россия» усилится, тогда как у ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и «Новых людей» есть проблемы с позиционированием, заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«У нас есть пять парламентских партий, которые будут бороться за сохранение своих позиций или их накачку», – заявил Минченко в беседе с порталом «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Согласно прогнозу Минченко, наилучший результат покажет «Единая Россия» – консолидация общества вокруг верховного главнокомандующего Владимира Путина в период специальной военной операции будет способствовать ее успеху, так как избиратель воспринимает ЕР как «партию Путина» и она – очевидный бенефициар патриотического консенсуса, сложившегося в обществе.

КПРФ останется на второй позиции, пребывая в нише критиков власти по социальной повестке. «Коммунисты, притом что они еще радикальнее, чем «Единая Россия» поддерживают СВО, при этом держатся в нише критиков по социальной повестке и удерживают позицию партии номер два», – пояснил эксперт.

Говоря о перспективах других партий из парламентской пятерки, Минчекно обратил внимание на то, что их позиции в политическом поле сейчас размыты, поэтому прогнозировать их успех или неуспех довольно сложно.

Так, по его словам, «Справедливая Россия» разрывается «между образом партии «унылых лоялистов» и «радикальных прилепинцев», а ЛДПР после потери Владимира Жириновского придется выбирать, как дальше развиваться.

«Или это будет идеологическая партия, или партия лидерского типа, по принципу «Слуцкий – это Жириновский сегодня», или это партия-франшиза, которая делает ставку на региональные отделения и на региональных спонсоров», – пояснил Минченко.

«Новые люди» – это партия, которая была заточена под новое время, партия экономического развития, прогресса и сейчас они очень конструктивно работают с правительством, мы видим, что очень большое количество предложений «Новых людей» берется на вооружение действующей властью», – сказал политолог.

Чтобы достичь успеха в регионах, партии придется определиться, что она может предложить регионам для их развития. По словам Евгения Минченко, партии «Новые люд» придется перестраиваться «в этой военной мобилизационной реальности».

Что касается радикальной непарламентской оппозиции, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» считает, что, заняв резко антироссийскую позицию в СВО, такая оппозиция отсекла себе возможность получить какие-либо голоса у избирателя.

«Славословие в адрес полка Азов (запрещен в России), безусловная поддержка очевидно антироссийских мер, утверждения, что все русские виноваты и поколениями будут каяться – такое избирателю не продашь», – отметил эксперт. Он напомнил, что в обществе сформировался так называемый патриотический консенсус.