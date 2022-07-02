При съезде автомобиля в водный канал под Саратовом погибли женщина и двое детей

Легковой автомобиль съехал в водный канал в Саратовской области, в результате женщина с двумя детьми погибли, мужчина и еще один ребенок госпитализированы, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, в 17.00 (16.00 мск) в Марксовском районе произошел съезд с полевой дороги автомобиля Lada Granta в канал с водой. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, доставлены в больницу мужчина и ребенок, предварительно, за рулем автомобиля находился мужчина», – приводит РИА «Новости» сообщение ГИБДД.

В результате ДТП, погибла 28-летняя пассажирка автомобиля, трехлетний мальчик и пятилетняя девочка, а спастись удалось 44-летнему водителю и четырехлетней девочке. Все обстоятельства происшествия уточняются.

В МЧС по региону предупреждали о том, что в пятницу, а также ночью и днем в субботу в отдельных районах Саратовской области пройдут сильные дожди с градом, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.

Ранее в МЧС России сообщали, что в Краснодарском крае два автомобиля с людьми унесло в море, удалось спасти одного из восьмерых человек. В СК уточняли, что в числе унесенных в автомобилях в море в Краснодарском крае были трое детей.