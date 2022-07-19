Эксперт рассказал, чем Иран может помочь нефтегазовым доходам России

Россия и Иран находятся под американским давлением и естественно, что обе страны сближаются, но это не мешает им конкурировать на рынках сбыта, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Во вторник Газпром и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

«Отношения России и Ирана в энергетике амбивалентные. Россия и Иран партнеры по сирийскому кризису. Обе страны находятся под американским санкционным давлением. Но если брать нефтяной и газовый рынок, то Россия и Иран – это прямые конкуренты. Обе страны поставляют газ в Турцию, а в Китай – нефть. Тегеран даже был вынужден делать скидки китайцам, когда стало понятно, что такие скидки начала давать Россия», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

В нынешних условиях, предположил эксперт, Россия может быть вынуждена в будущем вообще прекратить поставки на западный рынок. В таком случае экономическое сотрудничество с Ираном имеет серьезные перспективы. «Тогда часть денег можно будет заработать за счет участия в иранских проектах, но пока говорить об этом рано. Мы не знаем, как будут выглядеть отношения России с Европой через два-три года. Но до этого времени масштабные проекты в Иране не могут быть реализованы», – пояснил собеседник.

Митрахович добавил, что подписанный между Газпромом и Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) меморандум – это переговорная рамка, внутри которой в будущем могут приниматься взаимовыгодные решения. Это возможность приспособиться к новым реалиям, особенно если для России будет закрыт энергетический европейский рынок, на который придет Тегеран.

«В таком случае возможно косвенное зарабатывание денег Россией от участия в совместных с Ираном проектах. Россия может быть акционером иранских предприятий, которые будут зарабатывать деньги в Европе. Но пока рано говорить об этом, потому что мы не знаем, что будет с российскими поставками в ЕС», – подытожил Митрахович.

Меморандум Газпрома и NIOC о взаимопонимании по сотрудничеству включает проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство магистральных газопроводов. Как сообщили в российском холдинге, «документ предполагает анализ возможностей взаимодействия» по разработке нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, а также научно-техническое и технологическое сотрудничество.

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