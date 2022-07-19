МИД: Участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется

Участие каких-либо стран, кроме России, Турции, Украины в операции по вывозу зерна через Черное море не требуется, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.

«Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трех странах и содействии со стороны ООН», – передает РИА «Новости» его слова.

Вершинин добавил, что поставки зерна с Украины, в случае достижения договоренности о вывозе по Черному морю, не будут подвергаться ударам со стороны России.

«Я напомню о заявлении нашего президента, который говорил, что если украинцы разминируют порты и будут направлять суда с грузом зерновых, эти поставки, естественно, будут гарантированно избавлены от каких-либо нападений, будет обеспечен мирный проход», – отметил он.

Кроме того, по словам замглавы МИД, Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем.

«В принципиальном плане мы, конечно же, считаем невозможным использовать эти гуманитарные поставки для того, чтобы поставлять летальные вооружения западных стран (а их очень много) на Украину и которые дополнительно разжигают непримиримость украинской стороны», – добавил он.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на достижение соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю на этой неделе.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.

В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».

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