Осужден призывавший к «антиковидным» митингам певец Чельдиев

В Ростовской области вынесен приговор певцу Вадиму Чельдиеву за призывы к несогласованным «антиковидным» митингам во Владикавказе в 2020 году, сообщили в областном суде региона.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – цитирует судью РИА «Новости».

Также вынесен приговор двум другим фигурантам – Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову. Им назначены восемь лет и восемь с половиной лет колонии строгого режима соответственно.

Адвокат одного из осужденных Евгений Гаврилов заявлял, что планирует обжаловать приговор.

«У обвинения нет никаких подтверждений причастности к инкриминируемым деяниям», – заявил защитник. Он указал, что адвокаты по этому делу имеют такую же позицию.

Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать в течение 10 дней.

Согласно данным следствия, 20 апреля 2020 года во Владикавказе у здания правительства прошел несогласованный митинг, в нем участвовали порядка 2 тыс. человек.

Собравшиеся призывали прекратить режим самоизоляции и разрешить свободное перемещение, они утверждали, что коронавирус не опасен.

Чельдиев же разместил ролик в Сети на эту тему. Уголовное дело в отношении него завели по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Позже Чельдиева включили в список террористов и экстремистов Рофинмониторинга. По данным следствия, певец в ходе транспортировки из Петербурга в Северную Осетию ударил полицейского в лицо, и на него завели дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как людей вывели на незаконные митинге во Владикавказе в начале пандемии коронавируса.