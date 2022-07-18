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Германии предсказали «суровые последствия» без «Северного потока»
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Германию ждут «очень суровые последствия», если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, говорится в статье Forbes.
«В краткосрочной перспективе, если «Северный поток» не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как утверждается в материале, основной удар на себя примет промышленный сектор Германии за счет нормирования потребления электроэнергии, следствием чего станет сокращение рабочих мест и ограничение производства. Следом, по мнению автора статьи, в Германии начнется дефицит товаров производства, который, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляционное давление, которое уже подрывает мировую экономику, предупреждает автор.
Накануне министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных радикальных протестах в стране на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
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Газпром затребовал от Siemens документы по турбине для «Северного потока»
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Газпром обратился к Siemens с официальной просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока», сообщили в пресс-службе холдинга.
«15 июля Газпром официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция – прим. ВЗГЛЯД) «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток» и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.
Газпром также рассчитывает на безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, «от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», подчеркнули в российском холдинге.
По информации СМИ, одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Также сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
Жители Германии оценили эффективность санкций против России
Большинство немцев считают, что санкции против России оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.
О том, что санкции больше вредят Германии, чем России, заявили 47% респондентов, противоположную точку зрения высказали 12%, еще 36% считают, что пострадали оба государства, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
74% сообщили, что ждут экономического спада и роста безработицы, 83% – дальнейшего роста цен, 63% – чрезвычайной ситуации с газоснабжением и отключением газа для компаний, 83% ожидают ограничений для частных домохозяйств.
Опрос проводился 15 июля, в нем приняли участие 1003 человека.
Напомним, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше времени тратить на душ. Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
В Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным
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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским лидером Владимиром Путиным, заявил журналист Дэниел Джонсон в газете Telegraph.
«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», – передает РИА «Новости» его слова.
Журналист отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых Берлин зависит от России.
«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», – указал Джонсон.
По словам журналиста, действующий канцлер, помимо ошибок в энергетической сфере, также не был достаточно тверд во внешней политике.
Так, Джонсон добавил, что Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи, а это, в свою очередь, уронило авторитет Берлина, в то время как экономические и энергетические проблемы ФРГ привели к тому, что все больше немцев выступают против агрессивных мер в сторону Москвы, а общественная поддержка Киева в Германии слабеет.
Ранее газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства сообщила, что цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее.
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?
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Немецкие предприятия вылетели из топ-100 ведущих компаний мира
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Германия больше не представлена в мировом списке компаний с наибольшей капитализацией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young.
Как сообщает DWN, самый дорогой немецкий концерн, производитель программного обеспечения SAP находится на 113 месте, телекоммуникационная компания Telecom – на 120. Предприятие химической промышленности Linde занимает 74 место, но после слияния с американской компанией Praxair она перенесла свой головной офис в Ирландию, передает RT текст статьи немецкого издания.
В конце 2007 года в топ-100 ведущих предприятий мира находилось семь немецких компаний. В конце 2021 – только две. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», заключает издание. И главная причина происходящего, по оценке автора материала, – это энергетический кризис. Германия – самая энергоемкая промышленная площадка в мире. Ситуацию усугубляет и то, что немецкая экспортная модель (на которую приходится приблизительно 50% ВВП) очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке, указывает автор.
Но проблем, конечно же, не только в этом, продолжает издание. Дело еще и в том, что Германия «лидирует в том, в чем не надо лидировать». Уже много лет страна страдает от заоблачных цен на электричество. И все из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии. Демографическая ситуация в стране со средним возрастом в 47,8 лет (второе место в мире после Японии) ужасающая, считает автор публикации. В плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов ни одна страна в мире не сможет конкурировать с Германией, добавляет он.
И все эти факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны, объясняет немецкое издание. Производительность в последние 20 лет растет очень медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до взрыва инфляции.
Ранее в Германии заявляли, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису: компании потеряют миллионы рабочих мест, по угрозой развала оказались промышленные районы и целые отрасли экономики.
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Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
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Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.
«Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.
Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Промышленники Франции испугались «бойни» из-за цен на газ
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Из-за цен на электричество и газ возникла угроза увеличения расходов и даже остановки производства, сообщают представители различных отраслей во Франции.
Глава одного из предприятий сказал, что в 2021 году считал «контракт по 80 евро за МВт на 2022 год» слишком дорогим, но сейчас «спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро». «С 800 евро за МВт мы просто будем терять деньги», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Monde и Reuters.
Специалист консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Ян Дольбо указал, что в 2023 году «счета за электричество и газ вырастут вдвое», и «некоторые не смогут заплатить». Клиенты его компании «готовы заменять машины, менять производственные агрегаты», чтобы «сократить свое потребление», чего «они не планировали делать еще год назад».
Французские промышленники сильно обеспокоены по поводу возможного прекращения поставок российского газа. Они требуют, чтобы энергетическая компания EDF, которую планирует национализировать правительство, продавала больше электричества с АЭС альтернативным поставщикам по «дружественным ценам» и на условиях регулируемых тарифов. Глава ассоциации крупных потребителей газа и электричества Франк Рубанович призвал «избежать бойни».
Президент компании-производителя автомобильных шин Michelin Флоран Менего заявил, что его предприятия модернизируют производство, чтобы иметь возможность работать не только на газе, но и на мазуте или даже угле.
Отмечается, что Франция закупает электроэнергию в Германии и в случае ее полного отключения от российского газа не только прекратились бы поставки энергии, но и в свою очередь Берлину уже понадобилась бы поддержка соседей.
Напомним, темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
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Берлин: Обслуживание турбин для «Северного потока» в Канаде не обсуждается
Германия и Канада пока не обсуждают предметно техническое обслуживание дополнительных турбин Siemens для газопровода «Северный поток», заявил представитель министерства экономики Германии Роберт Зеверин.
«Siemens, как вы знаете, они после того, как получили разрешение, будут работать над тем, чтобы как можно быстрее доставить турбину. О деталях поставки я ничего сказать не могу, это дело Siemens. Мы доверяем Siemens в том, что они понимают политическое и экономическое значение этой турбины и что она будет оперативно доставлена и подключена», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеверин отметил, что пока речь идет только об одной турбине. «Пока речь идет только об этой турбине, которая, по заявлениям российской стороны, необходима, чтобы закончить технические работы на «Северном потоке». Другие турбины предметно сейчас не обсуждаются», – добавил он.
Ранее в Канаде заявили, что могут обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
До этого стало известно, что одна из турбин, застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу.
Спикер МИД Мария Захарова назвала ситуацию с турбиной «адским цирком».
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе
Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.
«Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости».
Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.
«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.
Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей.
Япония заявила о необходимости «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2»
Японские компании Mitsui и Mitsubishi должны «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2», заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
В пятницу Хагиуда встретился с премьером страны Фумио Кисидой. После встречи Хагиуда отметил, что «японские компании уже имеют долю» в проекте. «Поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
Токио просит Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта. По мнению «Никкэй», решение компаний будет зависеть от российских условий.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин-2». Решено сделать оператором российское ООО.
США из-за аварии на заводе в Техасе снизят экспорт СПГ в Европу
Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасти в июле на 150 тыс. тонн, рассказал консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
По его словам, за первое полугодие США поставили в Европу 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн – в июне. «Некоторого снижения – в пределах 150 тыс. тонн – можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США – туда направили порядка 70% всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше.
«В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 млн тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 млн тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport», – считает Тимонин.
По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру – среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.
Взрыв на Freeport LNG в Техасе – одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США – прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки – порядка 17% от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 млрд кубических футов в сутки (минус 14% к июньскому прогнозу).
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
Германия признала, что не переживет зиму без газа из России
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Газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России, заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag.
«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», – приводит его слова ТАСС.
При этом он напомнил, что работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток» должны завершиться в четверг.
«Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве», – подчеркнул глава Федерального сетевого агентства ФРГ.
В то же время он считает возможным, что цены на газ в настоящее время достигли плато. «На этой неделе не было значительного скачка цен, несмотря на то, что «Северный поток» был закрыт. Это может означать, что рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа и что мы достигли плато цен на газ», – пояснил Мюллер.
Вместе с тем глава регулятора Германии призвал не паниковать из-за нынешней ситуации с энергоснабжением. «Частным домохозяйствам меньше всего нужно беспокоиться. Они обеспечиваются газом дольше всех, значительно дольше, чем, например, промышленность. Кроме того, нет сценария, при котором мы полностью остаемся без газа. Даже если Россия перестанет поставлять газ, мы все равно будем получать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или в будущем с германских терминалов сжиженного газа», – сказал Мюллер.
Он также заметил, что Германия должна проявлять «газовую» солидарность с другими странами. «Мы обязаны проявлять солидарность по отношению к нашим соседям, и нам настоятельно рекомендуется не причинять им вреда. Точно так же, как в настоящее время мы извлекаем выгоду из портов сжиженного газа в Бельгии и Нидерландах, мы также обязаны помочь нашим соседним странам в чрезвычайной ситуации снабжать частные домохозяйства или больницы», – отметил глава Федерального сетевого агентства. При этом Мюллер уточнил, что может случиться так, что нехватка газа коснется только отдельных регионов Германии, например, из-за того, что «они находятся в конце газовой сети или имеют особенно высокое потребление».
В заключение глава регулятора ФРГ предупредил, что страна, скорее всего, будет сталкиваться с угрозой дефицита газа в течение двух зим. «Нам, вероятно, придется жить с угрозой нехватки газа в течение двух зим. К лету 2024 года федеральный министр по делам экономики и защиты климата рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше», – подытожил он.
Ранее Мюллер предупреждал, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.
В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом друг с другом при дефиците, европейский газовый рынок может рухнуть.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что план Германии по отказу от российского газа невыполним.
В Германии предупредили о возможных протестах на фоне роста цен на энергию
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных радикальных протестах в стране на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
«Конечно, существует риск того, что те, кто еще в период пандемии коронавируса выказывал свое презрение к демократии и часто общался с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новую мобилизационную тему», – заявила она газете Handelsblatt. При этом Фезер добавила, что популисты и экстремисты используют каждый кризис для того, чтобы посеять страх и разделить общество, а также для ненависти и угроз, передает ТАСС
По словам Фезер, «они хотят усугубить кризисы, чтобы получить от них прибыль». Однако органы безопасности, по ее словам, очень внимательно следят за экстремистскими элементами. «Мы готовы в том числе к возможным новым акциям протеста», – заверила министр.
В воскресенье глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России.
Мюллер предупреждал, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.
В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом друг с другом при дефиците, европейский газовый рынок может рухнуть.
Напомним, что поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Шольцу посоветовали созвать национальную конференцию по Украине
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее провести национальную конференцию по Украине.
Глава комитета выступает за организацию встречи, на которой политики и представители Федеральной канцелярии, военной промышленности, профсоюзов и Бундесвера обсудят координацию дальнейших действий по вопросу оказания поддержки Украине. «Цель должна состоять в том, чтобы получить упорядоченный обзор, чтобы инициировать следующие шаги целенаправленным и согласованным образом», – передает текст адресованного Шольцу письма Штрак-Циммерман ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
В послании указывается, что конфликт на Украине находится в критической фазе.
Как подчеркнула Штрак-Циммерман, как долго Украина сможет «защищаться» и насколько успешно это будет в итоге, зависит «особенно от поддержки Германии». Она признала, что «правительство ФРГ многое сделало, однако должно сделать еще больше, чтобы помочь Украине выиграть». «Германия должна взять на себя лидирующую роль в Европе, которой требуют ее западные партнеры, и, без сомнения, решительно и смело двигаться вперед», – заключила глава комитета Бундестага по обороне.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Запад в после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
Додон: Россия никогда не выдвигала политические условия за поставки газа Молдавии
Россия никогда не выдвигала политических условий в обмен на поставки газа Молдавии, всегда можно было договориться, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
«Заявления нынешнего руководства страны в лице Майи Санду о том, что они не будут пытаться договариваться с Россией, чтобы не уступить часть страны, больше звучат как обвинения в адрес России... Никогда Россия таких политических условий не ставила...», – сказал он в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что за год цены за газ выросли в 5,5 раз – до 1500 долларов за 100 куб. метров. Он отметил, что экономическая ситуация в Молдавии очень сложная, цены выросли на все категории товаров, а инфляция составляет 32%.
По словам Додона, становится только хуже, так как сбыть товар негде, а попасть на рынок России сложно.
«На фоне всего этого что делают молдавские власти – заявляют о том, что они готовы еще к каким-то санкциям присоединяться», – добавил Додон.
Ранее сообщалось, что Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу ранее заявлял, что статус кандидата на вступление в ЕС и «европейские стремления» обязывают Молдавию поддерживать антироссийские санкции.
В Германии призвали продлить срок эксплуатации АЭС
Лидер парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Дюрр выступил за продление срока эксплуатации оставшихся в Германии трех атомных электростанций.
«Меня беспокоит этот вопрос: я настоятельно рекомендую продлить срок эксплуатации атомных электростанций на ограниченный период времени», – отметил Дюрр в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.
При этом он добавил, что цель состоит в том, чтобы закрыть надвигающийся «энергетический зазор» осенью и гарантировать, что газ больше не будет использоваться для производства электроэнергии. Но даже на фоне роста цен на энергоносители три оставшиеся атомные электростанции в Германии должны оставаться подключенными к сети. «Увеличение предложения электроэнергии на рынке оказывает сдерживающее влияние на цены», – пояснил Дюрр.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек обвинил сторонников продления сроков эксплуатации АЭС в необъективности.
В настоящее время в правительстве Германии идут дебаты по вопросу возможного продления сроков работы оставшихся в стране АЭС. Оппозиция в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступает за то, чтобы АЭС продолжали функционировать и после 2023 года. Представители «зеленых» неоднократно решительно отвергали такого рода призывы.
Правительство ФРГ решило отказаться от атомной энергетики, что стало реакцией на катастрофу на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. В январе нынешнего года от сети были отключены три из шести АЭС в Германии. Сейчас на территории страны осталось три атомные электростанции. Их предполагается отключить к началу 2023 года.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее выступал против продления срока эксплуатации АЭС. По его словам, даже если сейчас заказать топливные элементы, то поставлены они будут в лучшем случае через год. Кроме того, Германия и в этой отрасли зависит от поставок из России, говорил он. Изначально предполагалось, что ФРГ на время энергетического перехода будет использовать больше газа из России. Ускорить независимость от экспорта ресурсов из России было решено после начала военной спецоперации на Украине.
Между тем глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России.